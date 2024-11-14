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Звезда «Папиных дочек» опубликовала редкое фото с дочерью

Актриса Дарья Мельникова показала свою новорожденную дочь в соцсети
Дарья Мельникова, фото: соцсети
Дарья Мельникова, фото: соцсети

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова опубликовала в соцсетях фото с дочерью. Актриса рассказала, что посетила с маленьким ребенком выставку.

«Ничто искусству не помеха. Очень рекомендую тем, кто в Москве, доехать до выставки “Трын-трава” на Старой Басманной. Я у каждого экспоната делала “ах”», — отметила артистка.

Знаменитость 19 июня рассекретила пополнение в семье. Мельникова опубликовала в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения Романа Набатова. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика Дарья снялась с их общим ребенком на руках, удивив фанатов. Звезда «Папиных дочек» тщательно скрывала свою третью беременность. Имя дочери артистка пока не называет.

У звезды есть двое детей от актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов): их первенец, которого назвали в честь отца, родился в 2015 году, а младший сын Марк — в 2018 году. Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом мальчиков, но сохранила с ним хорошие отношения. Знаменитость по-прежнему считает бывшего мужа одним из самых надежных людей в своей жизни, которому может многое доверить.