Звезда «Папиных дочек» опубликовала редкое фото с дочерью

У звезды есть двое детей от актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов): их первенец, которого назвали в честь отца, родился в 2015 году, а младший сын Марк — в 2018 году. Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом мальчиков, но сохранила с ним хорошие отношения. Знаменитость по-прежнему считает бывшего мужа одним из самых надежных людей в своей жизни, которому может многое доверить.