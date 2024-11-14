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47-летняя Джессика Честейн снялась в откровенном платье с глубоким декольте

Актриса в платье с плиссированной юбкой снялась для глянца
47-летняя Джессика Честейн снялась в «голом» платье с глубоким декольте
47-летняя Джессика Честейн снялась в «голом» платье с глубоким декольтеИсточник: Газета.Ru

Актриса Джессика Честейн стала лицом нового выпуска журнала W Magazine. Снимками она поделилась в соцсети.

47-летняя знаменитость снялась в «голом» зеленом платье с глубоким декольте и черном бюстгальтере. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж. В кадре актриса изобразила полет птицы.

Честейн редко появляется на публике. Так, в конце апреля звезда стала гостьей показа Ralph Lauren, который прошел в Нью-Йорке. Актриса выбрала для светского мероприятия топ-кольчугу с глубоким декольте, который сочетала с черными широкими брюками, туфлями на каблуках и серебристой сумкой на плечо. Визажисты сделали ей макияж с ярко-розовой помадой и черными стрелками, а стилисты уложили волосы в локоны.

А год назад Джессика Честейн посетила премьеру фильма «Память», где позировала в сияющем платье с глубоким декольте. Наряд предоставил итальянский бренд Gucci. Образ дополнил сет ювелирных украшений от бренда Bvlgari.

Ранее Честейн вышла на публику в сияющем платье с глубоким декольте.