47-летняя Джессика Честейн снялась в откровенном платье с глубоким декольте

Актриса Джессика Честейн стала лицом нового выпуска журнала W Magazine. Снимками она поделилась в соцсети.
47-летняя знаменитость снялась в «голом» зеленом платье с глубоким декольте и черном бюстгальтере. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж. В кадре актриса изобразила полет птицы.
Честейн редко появляется на публике. Так, в конце апреля звезда стала гостьей показа Ralph Lauren, который прошел в Нью-Йорке. Актриса выбрала для светского мероприятия топ-кольчугу с глубоким декольте, который сочетала с черными широкими брюками, туфлями на каблуках и серебристой сумкой на плечо. Визажисты сделали ей макияж с ярко-розовой помадой и черными стрелками, а стилисты уложили волосы в локоны.
А год назад Джессика Честейн посетила премьеру фильма «Память», где позировала в сияющем платье с глубоким декольте. Наряд предоставил итальянский бренд Gucci. Образ дополнил сет ювелирных украшений от бренда Bvlgari.
Ранее Честейн вышла на публику в сияющем платье с глубоким декольте.