47-летняя Джессика Честейн снялась в откровенном платье с глубоким декольте

Честейн редко появляется на публике. Так, в конце апреля звезда стала гостьей показа Ralph Lauren, который прошел в Нью-Йорке. Актриса выбрала для светского мероприятия топ-кольчугу с глубоким декольте, который сочетала с черными широкими брюками, туфлями на каблуках и серебристой сумкой на плечо. Визажисты сделали ей макияж с ярко-розовой помадой и черными стрелками, а стилисты уложили волосы в локоны.