Михалков объяснил, почему закрыл проект «Шоколадный револьвер»

«Русскому режиссеру, чтобы вылечить свою дочь, попавшую в террористическую ситуацию, нужны деньги, и его приглашают в Голливуд. Но сегодня это будет выглядеть не очень прилично. Потому что “Оскар” превратился в, так сказать, обкомовскую награду», — поделился режиссер.