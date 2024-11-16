Помешать получить удовольствие от просмотра «Еретика» могут разве что завышенные ожидания. Трейлер заставлял предположить, что в фильме будет больше загадок, а внутри особняка мистера Рида обнаружится что-то вроде огромного замысловатого лабиринта. На деле же и дом, и мистер Рид — чуть проще, чем кажутся на первый взгляд; собственно, об этом догадываются даже сами Барнс и Пакстон.