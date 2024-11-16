О чем фильм «Еретик»
Молодые миссионерки Барнс и Пакстон пытаются донести слово божье до обитателей одноэтажной Америки, но с трудом находят слушателей. Однажды, впрочем, им попадается не просто слушатель, а самый настоящий увлеченный собеседник — болтливый и добродушный мистер Рид.
Он приглашает девушек в свой уединенный особняк, обещает, что жена вот-вот принесет из кухни домашний черничный пирог, и заводит разговор о религии и поп-культуре. Довольно быстро из-под личины гостеприимного хозяина начинает проступать что-то угрожающее. Героини понимают, что пирога не предвидится, а дом, где они оказались, — смертельно опасная ловушка.
Зачем смотреть
«Еретик» — триллер, в котором все элементы подогнаны друг к другу практически идеально. Наполненный кучей увлекательных мелочей дом мистера Рида стал отличным бэкграундом. Из Хью Гранта получился великолепный маньяк-интеллигент, в разговоре запросто перескакивающий с теологии на настольные игры и поп-песни.
Благодаря сценаристам, придумавшим естественные диалоги, и органичной игре Софи Тэтчер и Хлои Ист к сестрам Барнс и Пакстон легко подключиться. Барнс поначалу выглядит более интересной: героиня Тэтчер — сдержанная закрытая девушка, за чьей отстраненностью, возможно, таятся секреты. Пакстон (Ист) на ее фоне кажется стереотипной простушкой, но позже и ей дают возможность раскрыться.
Более того, авторы «Еретика» обошлись почти без скримеров и продемонстрировали сдержанность в плане кровопролития, зато сумели придумать несколько удачных и уместных шуток.
Почему можно не смотреть
Помешать получить удовольствие от просмотра «Еретика» могут разве что завышенные ожидания. Трейлер заставлял предположить, что в фильме будет больше загадок, а внутри особняка мистера Рида обнаружится что-то вроде огромного замысловатого лабиринта. На деле же и дом, и мистер Рид — чуть проще, чем кажутся на первый взгляд; собственно, об этом догадываются даже сами Барнс и Пакстон.
Также стоит отметить, что «Еретик» вряд ли сумеет кого-то всерьез напугать. Наиболее саркастичные зрители, возможно, даже сочтут, что персонаж Гранта выбрал самый скучный и нестрашный способ убийства: он решил заболтать своих жертв до смерти.