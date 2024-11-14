Марго Робби привыкла к роли матери: «Долго ждала»

Марго Робби встретила своего будущего мужа Тома Акерли в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где Акерли был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке. О беременности актрисы стало известно 7 июля.