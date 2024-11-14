Марго Робби привыкла к роли матери: «Долго ждала»

Актриса Марго Робби и продюсер Том Акерли привыкли к роли родителей через неделю после рождения ребенка. Об этом сообщает People.
«Они долго ждали, чтобы забеременеть, поэтому было почти невероятным, когда ребенок действительно появился. Они оба привыкают к роли родителей. Им было приятно провести время только друг с другом и малышом. Они так счастливы», — рассказал инсайдер издания.
Марго Робби встретила своего будущего мужа Тома Акерли в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где Акерли был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке. О беременности актрисы стало известно 7 июля.
В сентябре Марго Робби снялась в рекламе духов бренда Chanel. Актриса позировала в красном твидовом жакете с золотым логотипом марки. В руках она держала большой флакон парфюма. Ей также сделали укладку с легкой волной и макияж с коралловой помадой. До этого аромат Chanel №5 несколько лет представляла Лили-Роуз Депп.
Ранее Марго Робби снялась в укороченном топе через неделю после родов.