Шахназаров рассказал о зарплатах на «Мосфильме»

Москва, 13 ноября. /ТАСС/. Средняя заработная плата сотрудника киностудии «Мосфильм» на сегодняшний день составляет почти 150 тысяч рублей. Чистая прибыль киностудии за девять месяцев составила 485 миллионов рублей, за 2023 году — 582 миллиона рублей. Об этом сообщил директор «Мосфильма», народный артист России Карен Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«В 2021 году чистая прибыль была 272 миллиона, налоги — 500 миллионов заплатили; 2022 год — 547 миллионов прибыли, 555 миллионов налогов заплатили; 2023 год — 582 миллиона прибыли, 599 миллионов заплатили налогов. Девять месяцев 2024 года: чистая прибыль — 485 миллионов, налогов уже выплачено 558 миллионов, включая сюда перечисленную прибыль, аренду земли мы платим», — сказал он.
При этом директор киностудии отметил, что средняя заработная плата сотрудника «Мосфильма» сейчас составляет 149 646 рублей.