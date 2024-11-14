Шахназаров рассказал о зарплатах на «Мосфильме»

«В 2021 году чистая прибыль была 272 миллиона, налоги — 500 миллионов заплатили; 2022 год — 547 миллионов прибыли, 555 миллионов налогов заплатили; 2023 год — 582 миллиона прибыли, 599 миллионов заплатили налогов. Девять месяцев 2024 года: чистая прибыль — 485 миллионов, налогов уже выплачено 558 миллионов, включая сюда перечисленную прибыль, аренду земли мы платим», — сказал он.