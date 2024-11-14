Таллахасси
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Союзмультфильм» выпустит две новые экранизации в 2026 году

К их созданию уже приступили
Юлиана Слащева
Юлиана Слащева

Москва, 13 ноября. /ТАСС/. «Союзмультфильм» анонсировал выпуск двух полнометражных анимационных фильмов к 2026 году, сообщила ТАСС председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, отвечая на вопрос о стратегических целях студии.

«Наши стратегические цели — к 2026 году выпустить два полнометражных фильма», — сказала она.

По ее словам, к созданию фильмов уже приступили.

«У нас сейчас в работе одновременно четыре полнометражных анимационных кинопроекта. Например “Малуша”, “Тайны Чароводья”, экранизации популярных книг, которые были изданы», — рассказала она ТАСС.