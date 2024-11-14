«Союзмультфильм» выпустит две новые экранизации в 2026 году

Москва, 13 ноября. /ТАСС/. «Союзмультфильм» анонсировал выпуск двух полнометражных анимационных фильмов к 2026 году, сообщила ТАСС председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, отвечая на вопрос о стратегических целях студии.
«Наши стратегические цели — к 2026 году выпустить два полнометражных фильма», — сказала она.
По ее словам, к созданию фильмов уже приступили.
«У нас сейчас в работе одновременно четыре полнометражных анимационных кинопроекта. Например “Малуша”, “Тайны Чароводья”, экранизации популярных книг, которые были изданы», — рассказала она ТАСС.