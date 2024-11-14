Шахназаров назвал «Мосфильм» самой крупной и оснащенной студией Европы

«Нам удалось модернизироваться. <…> В мире мы не уступаем Warner, Universal. Другое дело, что таких студий пять в Голливуде, а у нас одна. Но с точки зрения объемов — я был на Universal, на Warner — мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим их», — сказал он.