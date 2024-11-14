«Мне щипали брови»: Петров рассказал, как менял внешность для роли Есенина

Александр Петров в новом выпуске интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative и Кино Mail рассказал о подготовке к роли Сергея Есенина в фильме «Декабрь» режиссера Клима Шипенко.
В беседе с ведущим Вадимом Верником актер признался, что для образа поэта ему пришлось сильно изменить внешность и столкнуться с трудностями и испытаниями на площадке.
«Клим фанат своего дела. Он требователен и честен в этом. Ему нужно было меня поменять. Нужен был другой человек, а не я. Мы пытались понять по размеру глаз, по разрезу, как это сделать. Волосы, завивка, я ходил в салон красоты, мне щипали брови… Это самое тяжелое, что было в жизни вообще! Я проклинал Клима каждый раз. С меня пот стекал. Говорил, Клим, ну чем тебе брови-то мои не понравились! Мало того, что ты меня покрасил, ты мне расширил глаза, ты меня переозвучил», — откровенничал артист.
Петров также отметил, что хотел не просто сыграть Есенина, но и понять, о чем думал русский поэт.
«Это было очень сложно. Хотелось залезть к нему в голову, не пытаться его сыграть, а внутренне понять, о чем он думал вообще. Ну так, по-честному. И от этого, наверное, было непросто. И настройка, и то, как меня Клим готовил. Это большое количество проб грима, репетиции, читки», — высказался артист.
В большом интервью Александр Петров также объяснил, почему не хотел сниматься в «Полицейском с Рублевки». Кроме того, актер рассказал, из-за чего испытывал зависть к Александру Палю, и вспомнил о совместной работе с Романом Полански. Петров признался, что хочет сняться с Леонардо ДиКаприо. Артист убежден — нет ничего невозможного.