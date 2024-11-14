«Мне щипали брови»: Петров рассказал, как менял внешность для роли Есенина

«Клим фанат своего дела. Он требователен и честен в этом. Ему нужно было меня поменять. Нужен был другой человек, а не я. Мы пытались понять по размеру глаз, по разрезу, как это сделать. Волосы, завивка, я ходил в салон красоты, мне щипали брови… Это самое тяжелое, что было в жизни вообще! Я проклинал Клима каждый раз. С меня пот стекал. Говорил, Клим, ну чем тебе брови-то мои не понравились! Мало того, что ты меня покрасил, ты мне расширил глаза, ты меня переозвучил», — откровенничал артист.