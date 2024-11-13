Умер британский актер Тимоти Уэст

«После долгой и необыкновенной жизни на сцене и вне ее наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно умер вчера вечером во сне. Ему было 90 лет», — говорится в заявлении Джульет, Сэмюэла и Джозефа Уэст. «Тим оставался со своими друзьями и семьей до конца. У него осталась жена Прунелла Скейлс, на которой он был женат в течение 61 года, сестра, дочь, два сына, семь внуков и четыре правнука. Нам всем будет его ужасно не хватать», — добавили дети актера.