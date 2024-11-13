Умер британский актер Тимоти Уэст

Лондон, 13 ноября. /ТАСС/. Британский актер Тимоти Уэст, сыгравший в десятках фильмах и сериалах, исполнивший роли Горбачева и Сталина, умер на 91-м году жизни. Об этом говорится в заявлении от имени его детей, распространенном агентом актера.
«После долгой и необыкновенной жизни на сцене и вне ее наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно умер вчера вечером во сне. Ему было 90 лет», — говорится в заявлении Джульет, Сэмюэла и Джозефа Уэст. «Тим оставался со своими друзьями и семьей до конца. У него осталась жена Прунелла Скейлс, на которой он был женат в течение 61 года, сестра, дочь, два сына, семь внуков и четыре правнука. Нам всем будет его ужасно не хватать», — добавили дети актера.
Родившийся в Йоркшире на севере Англии в семье актера Локвуда Уэста, Тимоти начал карьеру как театральный актер, сыграв роли в таких постановках, как «Дядя Ваня», «Смерть коммивояжера», «Строитель Сольнес», «Долгий день уходит в ночь», «Макбет», «Король Лир». Как замечает газета The Guardian, известность Уэсту также добавило воплощение на театральной сцене и на телевидении таких исторических персонажей, как конструктор Уильям Моррис, режиссер Томас Бичем, политики Иосиф Сталин, Михаил Горбачев, Уинстон Черчилль.
С 1960-х годов Уэст стал регулярно появляться на телевидении. Он сыграл в таких популярных в Великобритании сериалах, как «Мисс Марпл», «Жители Ист-Энда», «Улица коронации», «Титаник», выпущенном в 2012 году к столетию крушения лайнера, во множестве фильмов. В 1984 году Уэст был удостоен Ордена Британской империи за заслуги в области драматического искусства.
Его сын — известный британский актер и театральный режиссер Сэмюэл Уэст.