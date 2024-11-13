Юлия Пересильд и ее дочери Анна и Мария являются не только примером отношений между матерью и дочерьми, но и хорошо демонстрируют то, как в одной семье уживаются творческие личности. Актрисы часто выходят вместе в свет и поддерживают друг друга, когда стартуют новые проекты или случаются премьеры. Рассказываем о знаменитой женской династии нашего кинематографа: как зарождались их карьеры и какие фильмы с их участием зрители увидят в скором времени.
Краткая биография
Юлия Пересильд родилась в 1984 году в Пскове: ее папа писал иконы, а мама работала в детском саду. В 11 лет Юлия потеряла отца и с тех пор воспитывалась отчимом. С юных лет будущая звезда проявляла тягу к творчеству, была активной участницей художественной самодеятельности и даже пробовала свои силы в конкурсе талантов «Утренняя звезда».
После школы Пересильд пыталась поступить в Школу-студию МХАТ, но провалила экзамены. Зато ее приняли в Псковский государственный пединститут на факультет русской филологии. Через год Юлия снова попытала свое счастье. Узнав, что ей удалось пройти конкурс в ГИТИС, Пересильд переехала в Москву.
Самые яркие роли: от второстепенного персонажа в «Участке» до съемок в космосе
Дебют Юлии Пересильд на экранах состоялся в 2003 году еще во время учебы в институте. Тогда вышел сериал «Участок» с Сергеем Безруковым в главной роли, где студентка ГИТИСа сыграла Наташу Кублакову. Два года спустя Пересильд и Безруков вновь встретились на съемочной площадке. Актеры снялись в сериале «Есенин», где Сергей воплотил образ великого поэта, а Юлия — его сестры. Прорывом Пересильд в кино критики называют ее роль в драме «Край» Алексея Учителя.
На сегодняшний день в фильмографии Юлии Пересильд более 80 проектов. Она неоднократно перевоплощалась в известных личностей. А в 2022-м и вовсе стала первой актрисой, которая ради съемок кино отправилась в космос. Вспомним роли Юлии, которые были высоко оценены коллегами и зрителями.
1. Катя и Ася, «Пять невест» (2011)
В ретро-комедии «Пять невест» о летчике, который ищет жен для сослуживцев, Юлия Пересильд сыграла сразу двух персонажей — сестер с разными характерами Катю и Асю. Фильм получился очень легким и смешным, несмотря на то, что действие происходит в военное время.
На съемках Пересильд поработала с большим количеством именитых актеров: Елизаветой Боярской, Ириной Пеговой, Светланой Ходченковой, Владимиром Яглычем и другими. По словам Юлии, на площадке царила очень дружественная и приятная атмосфера. С коллегами по «Пяти невестам» она дружит до сих пор.
2. Людмила Гурченко, «Людмила Гурченко» (2015)
Юлия Пересильд долго сомневалась, стоит ли ей соглашаться на роль Людмилы Гурченко в одноименном сериале. Во-первых, актриса внешне не похожа на советскую звезду. Во-вторых, Юлия боялась, что не сможет передать характер народной артистки. Но режиссер многосерийного фильма Сергей Алдонин уговорил Пересильд.
Перед съемками Юлия пересмотрела множество интервью Людмилы Гурченко, все ее фильмы, а также изучила всю необходимую литературу. В итоге игру актрисы оценили как зрители, так и критики.
3. Людмила Павличенко, «Битва за Севастополь» (2015)
В том же 2015-м состоялась премьера еще одного громкого проекта с Юлией Пересильд в главной роли — биографической военной драмы «Битва за Севастополь». Актриса сыграла легендарную женщину-снайпера Людмилу Павличенко, которая в годы Великой Отечественной войны уничтожила 309 немецких солдат и офицеров. За эту работу Юлия стала лауреатом «Золотого орла» и Пекинского международного кинофестиваля.
4. Лайма, «Холодное танго» (2017)
Еще одна военная драма с участием Пересильд — фильм «Холодное танго». Актриса сыграла литовскую певицу Лайму, которая влюблена в сотрудника НКВД, но при этом ненавидит советских солдат. Коллегами Юлии по съемочной площадке выступили Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш и другие. «Холодное танго» было номинировано на премию «Ника» за лучший фильм года.
5. Устинья, «Золотая Орда» (2018)
Юлия Пересильд называет княгиню Устинью из «Золотой Орды» своей первой отрицательной ролью в кино. Несмотря на это, съемки в многосерийной ленте об эпохе монголо-татарского ига актрисе понравились. На площадке сложилась дружеская атмосфера, что было очень важно для работы.
Что касается отзывов, то мнения разделились. Одни восхищались декорациями и костюмами, другие раскритиковали историческую составляющую сериала.
6. Настасья, «Зулейха открывает глаза» (2019)
Экранизация нашумевшей книги Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» не оправдала ожиданий поклонников. Несмотря на это, Настасья в исполнении Юлии Пересильд получилась очень яркой и запомнилась многим зрителям. Сама Пересильд отметила, что наслаждалась съемочным процессом, несмотря на то, что работать приходилось в экстремальных условиях.
Так, Юлия пришлось искупаться в холодной Каме и сниматься в 30-градусный мороз. По словам звезды, через 15 минут нахождения на улице она не чувствовала свое тело.
7. Вероника Гущина, «Трое» (2020)
В мелодраме Анны Меликян «Трое» героиня Юлии Пересильд оказывается втянута в любовный треугольник. Вероника Гущина спасает решившего свести счеты с жизнью популярного телеведущего, после чего становится его любовницей. Партнерами Юлии выступили Константин Хабенский и Виктория Исакова.
История в какой-то степени близка Пересильд. Более 10 лет она состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, который был женат.
8. Анфиса Козырева, «Угрюм-река» (2021)
Сериал «Угрюм-река» снят по одноименному роману Вячеслава Шишкова. Юлия Пересильд сыграла в нем Анфису Козыреву. Персонаж в ее исполнении стал самым обсуждаемым: одни хвалили актрису, другие ругали за то, что Юлия показала героиню слишком стервозной.
Исполнительница роли Козыревой в советской версии «Угрюм-реки» Людмила Чурсина оказалась в первом лагере. Народная артистка СССР отметила, что Юлия действительно изобразила другую Анфису, но сделала это блистательно.
9. Женя Беляева, «Вызов» (2023)
В 2021 году кандидатуру Юлии Пересильд одобрили для участия в полете на Международную космическую станцию с целью съемок фильма «Вызов». В центре сюжета — торакальный хирург Евгения Беляева, которая соглашается полететь в космос для проведения операции пострадавшему космонавту. На протяжении полугода актриса и режиссер картины Клим Шипенко готовились к полету, а в октябре 2021-го вместе с летчиком-космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились в космос. Экспедиция продолжалась 12 дней.
Гильдия актеров предложила присвоить Юлии Пересильд звание Героя РФ, но некоторые космонавты отреагировали на это негативно. Фильм «Вызов» вышел в широкий прокат в апреле 2023 года и собрал более двух миллиардов рублей.
10. Елизавета Петровна, «Императрицы» (2023)
Масштабный художественно-документальный фильм «Императрицы» Юлия Пересильд назвала проектом, которого не могло не быть в ее фильмографии. Актриса осталась в восторге от костюмов и антуража.
Режиссер ленты Андрей Кравчук отметил, что характер Юлии идеально подходит для этой роли, и назвал ее перевоплощение блестящим. Кстати, юную Елизавету сыграла младшая дочь актрисы Мария Пересильд.
Проекты, которые выйдут в 2025 году
В ближайшее время поклонники смогут увидеть Юлию Пересильд в фэнтези «Финист. Первый богатырь». Лента стартует в прокате 1 января 2025 года. Актрисе досталась роль Бабы Яги в молодости.
Также в разработке находится сериал «Наследники», в котором Юлия сыграла несчастливую в браке женщину, которая всю жизнь любила лучшего друга своего мужа.
Награды и благотворительная деятельность
Юлия Пересильд является лауреатом премий «Золотой орел», «Белый слон», «Фигаро», «Литература и кино». В 2018 году актрисе присвоили звание заслуженной актрисы РФ. В 2023-м Юлия стала лауреатом Государственной премии РФ, которую ей и ее коллегам присудили за создание художественного фильма «Вызов».
Юлия Пересильд является одним из учредителей благотворительного фонда «Галчонок». Организация помогает детям с органическими поражениями центральной нервной системы.
Личная жизнь
В 2009 году Юлия Пересильд родила дочь Анну, а спустя три года на свет появилась вторая наследница звезды Мария. О своей личной жизни актриса не распространялась, но ходили слухи, что избранником Юлии является женатый Алексей Учитель. Ни Пересильд, ни Учитель долгие годы не комментировали эту информацию, хотя продолжали выходить вместе в свет. Лишь в 2017 году актриса официально заявила, что отец ее детей — Алексей Ефимович.
В интервью Юлия Пересильд отметила, что много лет испытывала угрызение совести из-за того, что ее избранник несвободен. Но, по словам актрисы, она никогда не планировала рушить чужую семью. Алексей Учитель все это время был официально женат на Кире Саксаганской. В 2021-м стало известно, что Пересильд и Учитель больше не вместе. С 2022 года Юлия состоит в отношениях с Михаилом Тройником. Говорили, что пара сыграла свадьбу, но сами артисты слухи не подтвердили.
Краткая биография Анны Пересильд
Анна Пересильд родилась в 2009 году в Москве. Ее родители — яркие представители российского кинематографа Юлия Пересильд и Алексей Учитель. Юлия дала дочери свою фамилию, так как пообещала дедушке, что их род не прервется.
С ранних лет Аня, как и ее мама, проявляла интерес к творчеству. В девятилетнем возрасте она получила свою первую роль в кино, после чего точно поняла, что ей это интересно.
Роли Анны Пересильд
По признанию Анны, Юлия Пересильд и Алексей Учитель не хотели, чтобы их дочь связывала свою жизнь с кино. Предложения поступали Ане с юных лет, однако строгие родители их отклоняли. И все же Анне удалось их уговорить.
1. Дочь Петра Николаевича, «Черновик» (2018)
Дебют Анны Пересильд в кино состоялся в девятилетнем возрасте. Она сыграла дочь Петра Николаевича в экранизации романа Сергея Лукьяненко «Черновик». На площадке юная Анна работала вместе с матерью, которая тоже приняла участие в съемках. После этой работы Пересильд-младшая поняла, что комфортно чувствует себя перед камерами.
2. Алиса, «Первый снег» (2020)
Чтобы получить роль в дебютной картине Наталии Кончаловской, Анне Пересильд пришлось проходить пробы. По признанию актрисы, она очень переживала, но все же хорошо себя показала на кастинге. В итоге роль Алисы досталась ей.
3. Мука, «Тибра» (2022)
В 2021 году Анна Пересильд получила свою первую главную роль. Она перевоплотилась в девочку-альбиноса по прозвищу Мука в мистическом триллере «Тибра». Коллегами восходящей звезды по съемочной площадке стали Виктория Исакова и Артем Быстров. Фильм вышел в 2022 году и был удостоен одной из главных женских наград на кинофестивале SOL в Торревьехе.
4. Айгуль, «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023)
Настоящий прорыв в карьере Анны Пересильд случился после выхода сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актриса сыграла Айгуль — возлюбленную одного из участников банды «Универсам». Анна настолько хорошо передала всю жизненную драму своей героини, что вместе с ней плакала вся страна.
На волне успеха криминальной истории многие зрители воспринимали Пересильд как ту самую Айгуль. Даже видя юную актрису на улице, поклонники обращались к ней по имени героини. Кстати, по сюжету сериала героиня Анны подвергается насилию. Алексей Учитель был против такого поворота, но команде «Слова пацана» удалось добиться его согласия, скорректировав сцену. По совету Юлии Пересильд, перед сложными съемками Аня работала с психологом.
Добавим, что на съемочной площадке «Слово пацана» у Анны Пересильд случился первый в ее жизни поцелуй. Партнером актрисы стал Рузиль Минекаев, сыгравший Марата.
5. Агата, «Нежность 2» (2023)
В том же 2023-м Анна Пересильд появилась в еще одном проекте — сыграла во втором сезоне сериала «Нежность». Ее партнерами по площадке выступили Евгений Цыганов и Виктория Исакова. С Исаковой Пересильд-младшая ранее работала на съемках «Тибры». Кстати, мама Анны Юлия Пересильд тоже снималась в сериале «Нежность», но в первом сезоне.
Проекты с участием Анны Пересильд, которые выйдут в 2025 году
Сейчас Анна Пересильд занята на съемках мюзикла «Алиса в Стране чудес», где у нее главная роль. Вместе с Анной в фильме снимаются Милош Бикович, Паулина Андреева, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева. Дата выхода пока не разглашается.
Критика и отношение родителей Анны Пересильд к ее карьере в кино
Ранее Юлия Пересильд старалась присутствовать на всех съемках дочери. Но известно, что на площадке «Алисы в Стране чудес» Анна находится без своей группы поддержки, так как Юлия занята в другом проекте. Аня всегда советуется с матерью по поводу того, как подготовиться к той или иной роли.
Стоит отметить, что родители Анны высоко оценили ее работу в драме «Слово пацана». Юлия Пересильд заявила, что ее дочь прошла серьезную школу, а Алексей Учитель и вовсе отметил, что после выхода сериала многие стали отзываться о нем именно как об отце Анны Пересильд, а не как о режиссере.
Что касается критики, что якобы Анна пробилась в кинематограф исключительно благодаря маме и папе, то Пересильд-младшая не переживает. По словам актрисы, это нормально, что она кому-то нравится, а кому-то нет. Для начинающей звезды гораздо важнее мнение компетентных людей — оно мотивирует ее двигаться дальше.
Личная жизнь Анны Пересильд
У Анны Пересильд много поклонников, о чем свидетельствуют фото с огромными букетами в ее соцсетях. Сама актриса в интервью говорила, что на данный момент представляет себя в паре только с человеком из мира кино.
Ходили слухи, что Анна состоит в отношениях с Ярославом Могильниковым, известным как Ералаш из «Слова пацана». Пересильд публично признавалась Могильникову в любви, а тот, в свою очередь, публиковал романтичные фото с Аней. Но на недавнем светском мероприятии актеры сидели за разными столиками и не общались. Возможно, роман просто сошел на нет.
Краткая биография Марии Пересильд
Мария Пересильд родилась в 2013 году в Москве. Она является дочерью Алексея Учителя и Юлии Пересильд, а также младшей сестрой Анны Пересильд. По утверждению матери девочек, они совершенно разные. Анна любит наряжаться и хочет построить карьеру в кино. А Мария — пацанка, которая предпочитает спортивный стиль. Известно, что Маша хочет поступить в кадетское училище. Впрочем, от мира кино Пересильд-младшая тоже не отказывается.
Роли Марии Пересильд
Младшая дочь Юлии Пересильд тоже успела попробовать себя в кино. На ее счету перевоплощение в мальчика и съемки в историческом сериале.
1. Женя, «Цой» (2020)
На съемки в драме «Цой» про культового рок-музыканта Виктора Цоя Марию Пересильд уговорил отец Алексей Учитель. Девочке тогда было всего шесть лет. Учитель сказал, что просто увозит девочку на каникулы, а сам предложил ей роль сына Цоя Жени. Девочка согласилась и отлично справилась с перевоплощением.
2. Елизавета Петровна в детстве, «Императрицы» (2023)
Создатели исторического проекта «Императрицы» долго искали девочку, которая смогла бы сыграть совсем юную Елизавету Петровну. Императрицу в зрелые годы изобразила Юлия Пересильд. В итоге все пришли к выводу, что никто лучше родной дочери актрисы с этим не справится.
Юлия Пересильд призналась, что ей было непривычно видеть младшую наследницу в пышных платьях, так как в жизни Маша предпочитает совершенно другой стиль. Кстати, по словам Марии Пересильд, ей больше нравится находиться за кадром. Поэтому ее отец Алексей Учитель уверен, что если его вторая дочь и свяжет свою жизнь с кино, то пойдет по его стопам и станет режиссером.