В интервью Юлия Пересильд отметила, что много лет испытывала угрызение совести из-за того, что ее избранник несвободен. Но, по словам актрисы, она никогда не планировала рушить чужую семью. Алексей Учитель все это время был официально женат на Кире Саксаганской. В 2021-м стало известно, что Пересильд и Учитель больше не вместе. С 2022 года Юлия состоит в отношениях с Михаилом Тройником. Говорили, что пара сыграла свадьбу, но сами артисты слухи не подтвердили.