«Присяжный номер два»
Молодой мужчина по имени Джастин Кемп получает повестку в суд в качестве присяжного заседателя. Процесс проходит по делу об убийстве девушки, чье тело было найдено на обочине дороге. Обвиняемый — парень погибшей, с которым она поссорилась накануне смерти. Кемп понимает, что сам может быть причастен к трагедии — в ту ночь он проезжал по той же самой дороге и сбил оленя. Труп которого он так и не нашел.
94-летний Клинт Иствуд демонстрирует потрясающую творческую форму: его сороковой фильм «Присяжный номер два» — крепкая психологическая драма и увлекательный судебный триллер, снятый уверенной рукой в лучших традициях жанра. Истерзанного моральной дилеммой героя играет Николас Холт, убедительный в своих эмоциях, на втором плане — отличные актерские работы Тони Коллетт и Дж. К. Симмонса.
«Блиц»
Лондон, 1940 год. Немецкая авиация бомбит британские города. Рита пытается уберечь своего 9-летнего сына Джорджа и отправляет его за город. Но мальчик не может вынести разлуки с мамой и сбегает в обратный путь, в одиночку. Обезумевшая от волнений Рита пускается на поиски пропавшего сына.
«Блиц» — пронзительная драма, погружающая в ужасы войны через призму материнского сердца, трепещущего от боли и переживаний за ребенка. Тонкая, хрупкая, чувственная Сирша Ронан блистательна в роли отчаявшейся матери, в глазах которой поселился вечный страх. Режиссер фильма, автор «Стыда» и «12 лет рабства» Стив Маккуин, не растерял своей любви к эстетскому изображению, снимая израненный, разрушенный, ослепленный огнем Лондон так, что им все равно любуешься.
«Миссия: Красный»
Красный, он же Святой Николай, он же Санта-Клаус похищен неизвестными. Поисками занимается Каллум Дрифт — глава службы безопасности Северного полюса. За помощью он вынужден обратиться к Джеку О’Мэйли, имеющему репутацию лучшего ищейки и завсегдатаю списка плохих мальчиков.
Приключенческий боевик «Миссия: Красный» цинично играется с рождественской атрибутикой — чего стоят жуткие тестостероновые снеговики и зловещие фавны. Это зрелищное, но перегруженное компьютерной графикой кино подойдет любителям спецэффектного экшена и Дуэйна Джонсона. Скала привычно хорош, пускай и не делает здесь ничего принципиально нового, в пару к нему приставлен Крис Эванс в своем амплуа смазливого разгильдяя.
«Свобода»
Бывший солдат Французского Иностранного легиона Бруно Сулак имеет славу «грабителя-джентльмена». Его преступная карьера началась в конце 1970-х с ограблений супермаркетов, в ходе которых никто не был ранен — это была принципиальная позиция самопровозглашенного Арсена Люпена. Сулак грабил ювелирные магазины, оправдываясь тем, что крадет у еще больших воров, чем он сам. Раз за разом он сбегал от французской полиции, чтобы продолжить дело вместе со своей возлюбленной-сообщницей Тали.
Новая режиссерская работа Мелани Лоран «Свобода» основана на реальной истории вора Бруно Сулака, воплощенного на экране Лукасом Браво. Звезда «Эмили в Париже» наконец-то выходит за рамки слащавого и довольно ограниченного в выразительных средствах образа шеф-повара Габриела, — свое романтическое обаяние актер превосходно вписывает в характер харизматичного, свободолюбивого мерзавца.
«Братья»
Моук и Джейди — братья-близнецы и потомственные воры. На очередной вылазке Джейди не везет — его ловит охрана, и он отправляется в тюрьму. Моук же, всегда работавший в тандеме с братом, решает воспользоваться случаем начать новую законопослушную жизнь. Он женится и уже собирается стать отцом, но вышедший по УДО Джейди убеждает его согласиться на последнее дело. Сообщницей парней на этот раз оказывается их мать, тридцать лет назад бросившая сыновей, прихватив с собой краденые бриллианты.
Криминальная экшен-комедия «Братья» от режиссера «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова держится, в первую очередь, на колоритном дуэте Джоша Бролина и Питера Динклэйджа, разыгрывающих забавные семейные разборки в духе «Близнецов» со Шварценеггером и Де Вито.
История о дисфункциональной семье, совмещающая откровенный фарс с сентиментальностью, не претендует на большую оригинальность, зато возвращает дух нулевых и развлекает эксцентричными ролями огненно-рыжей Гленн Клоуз и безумного Брендана Фрейзера.