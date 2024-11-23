Моук и Джейди — братья-близнецы и потомственные воры. На очередной вылазке Джейди не везет — его ловит охрана, и он отправляется в тюрьму. Моук же, всегда работавший в тандеме с братом, решает воспользоваться случаем начать новую законопослушную жизнь. Он женится и уже собирается стать отцом, но вышедший по УДО Джейди убеждает его согласиться на последнее дело. Сообщницей парней на этот раз оказывается их мать, тридцать лет назад бросившая сыновей, прихватив с собой краденые бриллианты.