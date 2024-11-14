Новую часть франшизы про Петрова и Васечкина планируют выпустить в 2026 году

«Новые “Петров и Васечкин” со сценарием, базирующимся на идее того же автора Владимира Аленикова, который выпускал “Петрова и Васечкина” в советское время, — мы зайдем в следующем году с планом выхода в прокат в 2026 году», — сказала Слащева.