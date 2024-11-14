Новую часть франшизы про Петрова и Васечкина планируют выпустить в 2026 году

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Киностудия имени Горького планирует выпустить в 2026 году в прокат новый фильм про приключения Петрова и Васечкина, сообщила на Международном форуме «Культура. Медиа. Цифра» гендиректор киностудии Юлиана Слащева.
«Новые “Петров и Васечкин” со сценарием, базирующимся на идее того же автора Владимира Аленикова, который выпускал “Петрова и Васечкина” в советское время, — мы зайдем в следующем году с планом выхода в прокат в 2026 году», — сказала Слащева.
По ее словам, после выхода фильма, возможно, франшиза расширится до сериала.
«Возможно, родится сериал, комикс», — добавила гендиректор.
Ранее сообщалось, что Киностудия имени Горького пригласила режиссера Александра Войтинского для съемок фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». Об этом создатели картины рассказали на очной защите фильмов для детской и семейной аудитории в Фонде кино. Согласно сюжету, ребята попадают в прошлое во время экскурсии в Пятигорске и встречаются с Михаилом Лермонтовым.
В рамках форума «Культура. Медиа. Цифра» 13 и 14 ноября встречаются лидеры креативных индустрий России и других стран. Форум объединяет специалистов в области кино, игр, медиа, технологических и креативных индустрий — всего около 70 спикеров из более 10 стран.