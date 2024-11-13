Для выхода в свет голливудская звезда выбрала стильный и элегантный образ. 49-летняя актриса надела приталенное черное платье в пол из струящейся ткани с v-образным декольте и драпировкой на подоле и бархатный кардиган с вышивкой. Образ знаменитость дополнила изящными украшениями — серебристой подвеской с кулоном и висячими серьгами-каплями.