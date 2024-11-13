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Анджелина Джоли в струящемся платье с глубоким декольте вышла в свет

49-летняя голливудская звезда представила свой новый фильм

Накануне Анджелина Джоли представила в Нью-Йорке фильм «Мария», в котором исполняет главную роль. 

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Для выхода в свет голливудская звезда выбрала стильный и элегантный образ. 49-летняя актриса надела приталенное черное платье в пол из струящейся ткани с v-образным декольте и драпировкой на подоле и бархатный кардиган с вышивкой. Образ знаменитость дополнила изящными украшениями — серебристой подвеской с кулоном и висячими серьгами-каплями. 

В качестве макияжа Джоли сделала дымчатый «смоки» с пудрово-розовыми оттенками. Слегка вьющиеся локоны звезда частично собрала сзади, создав эффект легкой небрежности. 

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Напомним, звезда «Лары Крофт» находится в пресс-туре, посвященном биографическому фильму о покойной оперной певице Марии Каллас. На днях обладательница премии «Оскар» посетила показ в отеле «Кросби-стрит» в Нью-Йорке.

Недавно инсайдер поведал о том, что Анджелина Джоли боится снова вступать в отношения из-за Брэда Питта. А бывший муж звезды рассказал, какую сумму актриса получила за свою долю в их совместной винодельне.