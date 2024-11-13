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Путин заявил, что гордится «Мосфильмом»

В 2024 году студия направила на нужды специальной военной операции 6 млн рублей
Карен Шахназаров
Карен ШахназаровИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с режиссером, народным артистом России Кареном Шахназаровым заявил, что гордится «Мосфильмом», который тот возглавляет.

Шахназаров на встрече рассказал о проектах «Мосфильма», в том числе «Центре кино», представил данные о росте прибыли киностудии за три года. Кроме того, в 2024 году «Мосфильм» направил на нужды специальной военной операции 6 млн рублей.

«Гордимся “Мосфильмом”», — отреагировал глава государства на доклад режиссера.