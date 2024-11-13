Оливер Стоун не считает, что хорошего кино стало меньше

Стоун уверен, что волна таких фильмов не ослабла. «Идет волна иностранных фильмов. <…> Вы можете увидеть целый список корейских фильмов, к которым у вас никогда не было бы доступа. Китайские фильмы, японские фильмы, есть индоазиатские фильмы, есть французские, немецкие, итальянские. И здесь есть несколько отличных фильмов, вам просто нужно их найти», — сказал он.