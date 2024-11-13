В США снимут фильм про основателя криптобиржи FTX

Бэнкман-Фрид родился в 1992 году в Калифорнии, США. В 2019 году он создал криптобиржу FTX, которая вскоре стала одной из самых популярных площадок для торговли криптовалютой в мире. Успех компании сделал предпринимателя миллиардером, он входил в число ключевых фигур в криптобизнесе. В ноябре 2022 года после утечки в СМИ внутренних данных стало известно о нехватке ликвидных средств у компании FTX, это вызвало наплыв клиентов, пытавшихся вывести деньги с биржи, что в итоге привело к ее банкротству.