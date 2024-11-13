Креативный продюсер Comedy Club и его третья избранница предпочитают не афишировать личную жизнь, поэтому не раз обсуждалось их возможное расставание. Да и сам Гарик минувшей весной заявил, что избранницы у него нет. По этой причине свадьба артистов летом 2024-го стала для многих неожиданностью. Они расписались в июне, а в августе устроили торжество с размахом. Медовый месяц молодожены предпочли провести, путешествуя по России.