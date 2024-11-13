Звезды кино проводят много времени на работе, поэтому служебные романы в актерской среде — явление нередкое. Но далеко не все влюбленности перерастают в крепкие браки. Рассказываем, кто из отечественных знаменитостей может похвастаться статусом крепкого семьянина, причем это касается обоих супругов.
1. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, «Прогулка по эшафоту»
Супруги, известные по криминальному сериалу «Бандитский Петербург», вместе более 30 лет, хотя этого брака могло и не быть. До знакомства с Певцовым Дроздова собиралась замуж за швейцарского режиссера. Съемки в фильме «Прогулка по эшафоту» кардинально изменили планы актрисы. Ольга поняла, что влюблена в Певцова, и отменила свадьбу.
Пара долго не могла завести ребенка. Поэтому беременность Дроздовой в 42 года стала настоящим чудом. Елисей родился в августе 2007 года. Несколько лет назад он поступил в Московское президентское кадетское училище, потом Дмитрий перевел сына в обычную школу. В разных интервью актер говорил, что не желает Елисею творческой карьеры. В одном из последних Певцов назвал супругу своим ангелом-хранителем.
2. Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, «Левиафан»
До знакомства с Еленой Лядовой у Владимира Вдовиченкова было четыре попытки обрести семейное счастье, которые завершились крахом. Елена тоже прошла через ряд испытаний в личной жизни. Судьба свела актеров на съемочной площадке драмы Андрея Звягинцева «Левиафан», а спустя год они поженились, отпраздновав событие в узком кругу.
Владимир признавался, что жена положительно на него влияет — он стал мягче и спокойнее. При этом пара предпочитает не афишировать подробности своей жизни, продолжая появляться вместе в одних проектах. Ярким примером можно назвать комедийную мелодраму «Батя».
3. Александр и Екатерина Стриженовы, «Лидер»
Будущие супруги познакомились в детстве, когда снимались в картине «Лидер». Тогда Александр и Екатерина только делали первые шаги в карьере, зато смогли быстро определиться с чувствами. Родители были против ранней свадьбы и дважды отказывали пылкому Стриженову в руке их дочери. Однако он был настойчив, и третье предложение завершилось свадьбой и тайным венчанием.
У Стриженовых две дочери: Анастасия и Александра. Старшая уже трижды мама. Александра с пополнением пока не спешит.
4. Максим Матвеев и Елизавета Боярская, «Не скажу»
Актеры познакомились на пробах в 2007 году. По словам Елизаветы Боярской, Максим тогда произвел на нее неизгладимое впечатление. Взаимная симпатия возникла спустя три года на съемках драмы «Не скажу», где Матвеев и его партнерша изобразили влюбленных, переживающих кризис. Артисты долго не решались признаться в чувствах, поскольку Максим был женат на Яне Сексте. Боярскую за глаза называли разлучницей и сочувствовали бывшей жене звезды «Стиляг».
Пара смогла справиться с трудностями, и в 2010-м Максим и Елизавета скромно поженились. До сих пор они стараются не привлекать к себе внимания. Некоторое время супруги жили на два города, однако в итоге Максим окончательно переехал в Санкт-Петербург. Пара воспитывает сыновей Андрея и Гришу, которых неохотно показывают публике.
5. Гарик Харламов и Катерина Ковальчук, «Гусар»
Шоумен не раз пробовал силы в кино, но съемки в «Гусаре» стали для него судьбоносными. Харламов тогда переживал развод с Кристиной Асмус, поэтому вспыхнувший с Катериной Ковальчук роман предпочел скрыть. Пара впервые появилась на публике спустя год.
Креативный продюсер Comedy Club и его третья избранница предпочитают не афишировать личную жизнь, поэтому не раз обсуждалось их возможное расставание. Да и сам Гарик минувшей весной заявил, что избранницы у него нет. По этой причине свадьба артистов летом 2024-го стала для многих неожиданностью. Они расписались в июне, а в августе устроили торжество с размахом. Медовый месяц молодожены предпочли провести, путешествуя по России.
6. Диана Пожарская и Иван Янковский, «Чемпион мира»
Отношения Пожарской и Янковского начались во время съемок спортивной драмы «Чемпион мира», где они сыграли супружескую пару. На тот момент Диана разводилась с первым мужем, режиссером Артемом Аксененко. Но актриса не давала повода для сплетен и опровергла слухи, что у нее роман.
В начале 2021-го Диана и Иван перестали скрывать отношения, однако делиться подробностями не спешили. В июне актриса родила сына, которого назвали в честь прадедушки Олегом. Позже Янковский признался, что свадьбу они с Дианой сыграли за несколько месяцев до появления первенца.
7. Сергей Безруков и Анна Матисон, «Млечный путь»
Сергей и Анна впервые встретились в 2011 году, когда актер еще был женат на Ирине Безруковой. Тогда Матисон выступала соавтором сценария к картине «Елки», где Безруков сыграл одну из ролей. Чувства между ними вспыхнули позднее, во время совместной работы над проектом «Млечный путь».
Пара расписалась в марте 2016-го, а спустя три месяца Матисон родила дочь Машу. С пополнением супруги не тянули: в ноябре 2018 года на свет появился сын Степан, а в июле 2021-го — сын Василий. Безруков признался, что всегда мечтал о большой семье, и судьба ему дала шанс осуществить это с браке с Анной.
8. Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, «С чего начинается Родина»
Одна из самых скрытных актерских пар познакомилась на съемках детективного сериала «С чего начинается Родина». На тот момент Евгений был женат на Ирине Леоновой, причем актриса ждала седьмого ребенка. Пикантности добавлял и тот факт, что вскоре и Снигирь оказалась беременной от Цыганова.
Евгений и Юлия не комментировали роман. Актер тихо развелся с Ириной и переехал к новой избраннице. Ему удалось сохранить хорошие отношения с экс-супругой, а с детьми он общается и поддерживает. До сих пор Цыганов и Снигирь предпочитают хранить в тайне подробности личной жизни, зато прекрасно играют любовь на экране. В 2024-м вышла очередная совместная работа пары — фэнтези «Мастер и Маргарита».
9. Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, «Контракт на любовь»
Судьба несколько раз сводила Евгения и Ольгу, но чувства вспыхнули на съемках лирической комедии «Контракт на любовь». Первое время актеры скрывали отношения, поскольку Стычкин был женат. Супруга Евгения Екатерина Сканави знала о связи мужа, но закрывала глаза на слухи.