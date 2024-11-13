Раскрыты сроки выхода второго сезона сериала «Одни из нас»

«Одни из нас» — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший опасный вирус. Первые шесть серий шоу, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рэмси (Элли Уильямс), посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.