Раскрыты сроки выхода второго сезона сериала «Одни из нас»

Раскрыты скроки выхода второго сезона сериала «Одни из нас». Об этом сообщает портал IGN.
По данным источника, продолжение проекта выйдет на экраны весной 2025 года.
Ранее сообщалось, что культовая франшиза про монстра-мутанта получит продолжение.
«Одни из нас» — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший опасный вирус. Первые шесть серий шоу, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рэмси (Элли Уильямс), посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.