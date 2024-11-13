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55-летняя Дженнифер Лопез вышла в свет в оголяющем тело платье

Актриса появилась на публике в расшитом камнями платье с вырезами

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез пришла на мировую премьеру фильма «Злая» в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

55-летняя исполнительница вышла в свет в оголяющем тело платье, расшитом камнями, с многочисленными вырезами. Помимо этого, звезда надела босоножки на высоком каблуке.

В качестве аксессуаров она выбрала массивные браслеты и клатч. Кроме того, стилисты собрали волосы Лопез в укладку, а визажисты нанесли макияж в нюдовых тонах.

Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru