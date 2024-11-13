Брэд Питт одержал очередную победу над Анджелиной Джоли в суде

Брэд Питт добился важной победы в судебном разбирательстве с Анджелиной Джоли, касающемся французской винодельни Château Miraval. В пятницу, 8 ноября, судья Лия Мартин из Верховного суда округа Лос-Анджелес отклонила три возражения, поданные защитой Джоли, которые касались обвинений Питта в нарушении устного и письменного соглашений о продаже долей в винодельне.
Судебные документы, поданные адвокатами Питта в апреле этого года, утверждают, что между компаниями, принадлежащими бывшим супругам — Mongo Bongo и Nouvel — был заключен договор, который предоставлял каждой из сторон преимущественное право при продаже долей в Château Miraval. Питт утверждает, что Джоли нарушила это соглашение, продав свою долю компании Tenute del Mondo, входящей в структуру Stoli Group, без согласия Питта.
Как пояснили юристы Питта, помимо письменного, существовало и устное соглашение между самими Джоли и Питтом, согласно которому продажа доли в винодельне была возможна только при условии взаимного согласия. Судья поддержала позицию Питта, отклонив три иска Джоли и заявив, что ее действия не соответствуют условиям соглашения. В соответствии с решением, Джоли предстоит ответить на утверждения Питта в течение 30 дней.
Источник, близкий к Питту, сообщил журналу PEOPLE, что это «очевидная победа» для актера, подтверждающая правомерность его требований и опровергающая доводы стороны Джоли.
Напомним, что судебная тяжба началась в 2022 году, когда Питт подал иск против Джоли за продажу ее доли в Château Miraval без согласования с ним. Этот процесс — лишь часть более широкого судебного разбирательства, которое также затрагивает вопросы опеки над детьми пары.
Ранее стало известно, что Анджелина Джоли получила $54 миллиона от Брэда Питта за винодельню.