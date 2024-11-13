Брэд Питт одержал очередную победу над Анджелиной Джоли в суде

Как пояснили юристы Питта, помимо письменного, существовало и устное соглашение между самими Джоли и Питтом, согласно которому продажа доли в винодельне была возможна только при условии взаимного согласия. Судья поддержала позицию Питта, отклонив три иска Джоли и заявив, что ее действия не соответствуют условиям соглашения. В соответствии с решением, Джоли предстоит ответить на утверждения Питта в течение 30 дней.