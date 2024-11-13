Актер Илья Носков экстренно госпитализирован в больницу с пневмонией

Илья Носков впервые стал известен массовому зрителю в 2002 году после участия в четырехсерийном фильме «Азазель», в котором сыграл одну из главных ролей. Сейчас его фильмография насчитывает 78 проектов — в том числе сериалы «Эффект домино», «Великая», фильм «Свингеры» и другие работы.