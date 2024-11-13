Тест: угадаете эпоху по кадру из фильма?

История — это не только даты и факты, но и стиль, мода, интерьер и характерные детали, которые раскрываются на экране в каждом кадре. Узнаете ли вы 1920-е по сверкающим вечеринкам, 1940-е по культовым голливудским звездам или 1970-е по ярким нарядам и ретро-автомобилям из фильмов разных лет? Проверьте себя!