Тест: угадаете эпоху по кадру из фильма?

История — это не только даты и факты, но и стиль, мода, интерьер и характерные детали, которые раскрываются на экране в каждом кадре. Узнаете ли вы 1920-е по сверкающим вечеринкам, 1940-е по культовым голливудским звездам или 1970-е по ярким нарядам и ретро-автомобилям из фильмов разных лет? Проверьте себя!
Проникнуться духом и красотой 1930-х годов можно, посмотрев киноновинку «Любовь Советского Союза»: фильм повествует о жизни и любви в эпоху строительства нового мира в СССР.
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