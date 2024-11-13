Новый фильм с Расселом Кроу о противостоянии Римской империи может выйти в РФ

В июле состоялась премьера официального трейлера «Гладиатора 2». Премьера сиквела культового фильма 2000 года состоялась 18 октября, а в американский прокат картина выйдет 22 ноября. События во второй части разворачиваются спустя более двух десятилетий после событий с Максимусом, которого сыграл Рассел Кроу в первой части.