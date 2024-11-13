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Марго Робби показала фигуру в коротком топе спустя девять дней после родов

Актриса вышла на прогулку с новорожденным сыном

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби прошлась по улицам Лос-Анджелеса и показала фигуру спустя девять дней после родов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя звезда попала в объективы папарацци во время прогулки с новорожденным сыном. Для данного случая артистка надела черный укороченный топ и ультракороткие шорты, частично демонстрируя тело.

Поверх упомянутых изделий Робби накинула голубую оверсайз-рубашку в полоску. В качестве обуви она выбрала черные босоножки на плоской подошве.

Ранее в ноябре Марго Робби впервые заметили на публике после родов. Уличные фотографы заметили на публике звезду с супругом Томом Акерли и новорожденным сыном.