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Деми Мур показала фигуру в бикини в честь дня рождения собаки

Актриса Деми Мур показала фигуру в бикини в честь дня рождения своего пса

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур показала фигуру в купальнике в честь дня рождения пса. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

Деми Мур, фото: соцсети
Деми Мур, фото: соцсети

62-летняя знаменитость поздравила с праздником своего питомца — чихуа-хуа по кличке Пилаф. При этом она продемонстрировала видео, где позирует в различные моменты жизни вместе с собакой, например в ресторане, на студийной съемке или перед поклонниками.

Кроме того, звезда предстала перед камерой во время отдыха на пляже. Она надела крошечное бикини с абстрактным принтом, состоявшее из топа с бретелями-веревками и трусов с заниженной талией.

Ранее 61-летняя Деми Мур показала фигуру в жилете с глубоким декольте.