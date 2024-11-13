Деми Мур показала фигуру в бикини в честь дня рождения собаки

62-летняя знаменитость поздравила с праздником своего питомца — чихуа-хуа по кличке Пилаф. При этом она продемонстрировала видео, где позирует в различные моменты жизни вместе с собакой, например в ресторане, на студийной съемке или перед поклонниками.