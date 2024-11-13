Звезда «Дюны» провалил кастинги в большие фильмы из-за телосложения

«После прослушиваний в "Бегущем в лабиринте" и "Дивергенте", которые появлялись одновременно со мной, мне говорили, что у меня не то тело. Позвонил агент и сказал, что нужно набрать вес. Но я решил идти своим путем», — сообщил он.