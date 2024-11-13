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40-летняя Юлия Пересильд в мини-платье прокатилась на яхте в Дубае

Актриса снялась в мини-платье во время морской прогулки
40-летняя Юлия Пересильд в мини-платье прокатилась на яхте в Дубае
40-летняя Юлия Пересильд в мини-платье прокатилась на яхте в ДубаеИсточник: Газета.Ru

Актриса Юлия Пересильд снялась в мини-платье на яхте в Дубае. Снимками она поделилась в соцсети.

40-летняя Пересильд в летящем белом мини-платье сидела на палубе яхты. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

Юлия Пересильд состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».

А недавно знаменитость снялась с размазанной красной помадой и тушью на ресницах. Волосы ей уложили в аккуратный низкий пучок.

Ранее Юлия Пересильд с дочерью впервые за долгое время вышли на публику.