Режиссер Урсуляк анонсировал показ фильма по «Войне и миру» в 2027 году

Москва, 13 ноября. /ТАСС/. Работа над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого «Война и мир» находится в начальной стадии, предполагается, что зрители смогут увидеть картину к концу 2027 года. Об этом ТАСС сообщил режиссер сериала Сергей Урсуляк.
«Мы сейчас в самом начальном периоде. Это предложение канала “Россия”. <…> Говорить особенно не о чем, но принципиальное решение каналом принято. Надеюсь, что все состоится. — Думаю, что это конец 2027 года», — сказал Урсуляк, отвечая на вопрос, когда планируется завершение съемок и когда картину сможет увидеть зритель.
Он отметил, что пока неизвестно, кто будет в главных ролях. «Если бы я знал. Собственно, это самое интересное. Еще не знаю, какие-то очень хорошие артисты, я думаю», — сказал собеседник агентства.
«Она [идея экранизации] пришла в голову не мне, я бы никогда не отважился на это, но канал “Россия” считает, что пришло время повторной постановки этого романа, потому что, в силу разных обстоятельств, лучшая экранизация Бондарчука, так сказать, для молодого зрителя и даже зрителя среднего возраста потеряла актуальность в каком-то смысле, при том что это выдающееся произведение. И нужно, что называется, возобновить интерес к этой книге, роману, и ко Льву Николаевичу Толстому», — отметил Урсуляк, отвечая на вопрос, как пришла идея экранизации этой эпопеи.
Экранизации романа «Война и мир» начали появляться еще в эпоху немого кино. Киноверсиии 1913 и 1915 годов не дошли до наших дней. В 1956 году американский кинорежиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. В 1965—1967 на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, получивший главный приз Московского международного кинофестиваля (1965) и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (1969). Главные роли исполнили Вячеслав Тихонов, Ирина Скобцева, Анастасия Вертинская, Олег Табаков. В 1972 году канал BBC показал свою версию романа. В 2007 году вышла экранизация Роберта Дорнхельма. В 2016 году британский режиссер Том Харпер представил шестисерийный фильм по роману писателя.
Телеканал «Россия» совместно с онлайн-кинотеатрами «Кинопоиск» и Start приступают к работе над многосерийным фильмом «Война и мир» по роману Льва Толстого. Производством занимается кинокомпания «Москино». Режиссером картины выступит Урсуляк, в числе проектов которого «Жизнь и судьба» по роману-эпопее Василия Гроссмана, «Тихий Дон» по роману Михаила Шолохова, сериал «Ликвидация» и полнометражная драма «Праведник».