Режиссер Урсуляк анонсировал показ фильма по «Войне и миру» в 2027 году

«Она [идея экранизации] пришла в голову не мне, я бы никогда не отважился на это, но канал “Россия” считает, что пришло время повторной постановки этого романа, потому что, в силу разных обстоятельств, лучшая экранизация Бондарчука, так сказать, для молодого зрителя и даже зрителя среднего возраста потеряла актуальность в каком-то смысле, при том что это выдающееся произведение. И нужно, что называется, возобновить интерес к этой книге, роману, и ко Льву Николаевичу Толстому», — отметил Урсуляк, отвечая на вопрос, как пришла идея экранизации этой эпопеи.