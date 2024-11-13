Павел Лунгин сравнил «Бригаду» и «Слово пацана»

Лунгин считает, что «Слово пацана» является феноменом «массового чудовищного успеха», которые сразу будто отдают все свои силы, энергию и затухают. Режиссер считает, что сериал не станет таким же культовым, как «Бригада», которая тоже затрагивала тему бандитов в 90-х.