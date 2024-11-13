Режиссер Урсуляк высказался против ремейков

Москва, 13 ноября. /ТАСС/. Российский кинорежиссер Сергей Урсуляк, в числе работ которого «Жизнь и судьба» по роману-эпопее Василия Гроссмана, «Тихий Дон» по роману Михаила Шолохова, сериал «Ликвидация» и полнометражная драма «Праведник» заявил ТАСС, что негативно относится к ремейкам, но повторные экранизации поддерживает.
«К ремейкам я отношусь хуже, а к повторным экранизациям я отношусь очень хорошо, я считаю, что это необходимость. В чем смысл ремейков, я не знаю, но, опять же, здесь каждый для себя решает сам. Кому-то хочется поставить еще раз какой-то классический советский фильм, допустим. Флаг в руки, но я это не очень понимаю», — сказал Урсуляк.
По словам режиссера, здесь важно разобраться в терминах. «Вот сейчас собираются экранизировать “Войну и мир”, и это тоже кто-то называет ремейком, хотя это не является ремейком», — сказал Урсуляк, отметив, что это является повторной экранизацией литературного произведения.
«Ремейк — это когда я беру оригинальный сценарий “Бриллиантовой руки” и ставлю его по второму разу», — привел в пример собеседник агентства.
Комментируя ремейк фильма «Москва слезам не верит», режиссером которого является Жора Крыжовников, Урсуляк отметил, что считает его «достаточно самостоятельным и талантливым режиссером, чтобы сделать по этому поводу что-то свое».
«Я не очень знаком с тем, что снимает в этом смысле Жора Крыжовников, но не думаю, что он просто тупо переснимает картину Меньшова. Я думаю, что Жора Крыжовников достаточно самостоятельный и талантливый режиссер для того, чтобы сделать по этому поводу что-то свое. Я не думаю, что это ремейк, я думаю, что здесь, скорее, совпадение названия. Надеюсь на это. Но я не в курсе, честно говоря, подробностей этой картины», — сказал он.
12 сентября в прокат вышел фильм «Вера» режиссера Иры Волковой, сюжет которого основан на повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось» (до печати в журнале «Юность» книга называлась «Роман и Юлька»). Ранее также стало известно о съемках нового сериала «Москва слезам не верит» по мотивам мелодрамы Владимира Меньшова, вышедшей на экраны в 1979 году. Режиссерами проекта выступят Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.