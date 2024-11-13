Режиссер Урсуляк высказался против ремейков

«Я не очень знаком с тем, что снимает в этом смысле Жора Крыжовников, но не думаю, что он просто тупо переснимает картину Меньшова. Я думаю, что Жора Крыжовников достаточно самостоятельный и талантливый режиссер для того, чтобы сделать по этому поводу что-то свое. Я не думаю, что это ремейк, я думаю, что здесь, скорее, совпадение названия. Надеюсь на это. Но я не в курсе, честно говоря, подробностей этой картины», — сказал он.