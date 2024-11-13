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Назван самый сексуальный мужчина 2024 года. Им стал актер Джон Красински

Журнал People подвел итоги рейтинга «Самые сексуальные мужчины из ныне живущих»

Редакторы журнала People назвали самого сексуального мужчину 2024 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Джон Красински на обложке журнала People
Джон Красински на обложке журнала People

Первое место в рейтинге «Самые сексуальные мужчины из ныне живущих» занял 45-летний американский актер и кинорежиссер Джон Красински. На размещенной обложке журнала звезда «Офиса» и «Тихого места» предстал в серой футболке и голубых джинсах.

В интервью редакторам Красински признался, что не ожидал такого признания.

Джон Красински в журнале People
Джон Красински в журнале People

«Возможно, меня просто надули. Я не проснулся с мыслью: “Неужели сегодня тот день, когда меня попросят стать самым сексуальным мужчиной из ныне живущих?”. И все же именно в этот день вы, ребята, это сделали. Вы, ребята, действительно подняли для меня планку», — рассказал супруг актрисы Эмили Блант, пообещавшей ему обклеить все стены их дома обложкой журнала.