Назван самый сексуальный мужчина 2024 года. Им стал актер Джон Красински

«Возможно, меня просто надули. Я не проснулся с мыслью: “Неужели сегодня тот день, когда меня попросят стать самым сексуальным мужчиной из ныне живущих?”. И все же именно в этот день вы, ребята, это сделали. Вы, ребята, действительно подняли для меня планку», — рассказал супруг актрисы Эмили Блант, пообещавшей ему обклеить все стены их дома обложкой журнала.