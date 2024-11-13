В мире кинематографа блондинки всегда ассоциировались с неким идеалом красоты, особенно в Голливуде. Вспомнили известных голливудских блондинок, которым нет еще 40 лет и чьи локоны сияют естественным блеском.
1. Эль и Дакота Фаннинг
Сестры-блондинки с раннего детства снимаются в кино. Дакота засветилась в саге «Сумерки», мелодраме «Сейчас самое время» и других проектах. Со временем на первый план вышла ее младшая сестра Эль, которой удалось поработать вместе с Анджелиной Джоли в «Малефисенте» и Тимоти Шаламе в комедии Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке».
Личную жизнь сестры Фаннинг скрывают, хотя периодически каждую из них видят в компании коллег из шоу-бизнеса. Отдельно поклонники гадают, кто же из девушек быстрее доберется до вершины киноолимпа. Также стоит отметить, что Эль и Дакота избегают кардинальной смены имиджа, предпочитая оставаться блондинками.
2. Хлоя Грейс Морец
В разное время партнерами Морец по площадке были Джонни Депп, Кира Найтли и Джулианна Мур. А среди ухажеров был старший сын Дэвида Бекхэма. Сейчас блондинка старается не афишировать личную жизнь.
3. Анна-София Робб
Карьера американской актрисы Анны-Софии Робб началась еще в детстве: она засветилась в картине Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика». Среди наиболее ярких ее образов — Кэрри Брэдшоу в юности в сериале «Дневники Кэрри» и серфингистка из спортивной драмы «Серфер души». В картине персонаж Робб теряет руку после нападения акулы.
Очаровательной блондинке постоянно приписывают романы с коллегами по площадке, и на это есть причины. Три года Анна-София Робб встречалась с партнером по «Ведьминой горе» Александром Людвигом, а затем переключилась на Криса Вуда из «Дневников Кэрри». Сегодня сердце актрисы свободно.
4. Дженнифер Лоуренс
Обладательница «Оскара» Дженнифер Лоуренс обрела популярность после роли в «Голодных играх», причем персонаж актрисы Китнисс Эвердин, если помните, была брюнеткой. После завершения съемок Дженнифер вернулась к своему естественному цвету волос. Следующим ярким перевоплощением Лоуренс стала Мистик из франшизы «Люди Икс», после чего фанаты убедились в том, что звезда хороша с любой прической.
Лоуренс замужем за галеристом Куком Марони. Блондинке пришлось отстаивать право на семейное счастье — родители не приняли зятя и не одобрили решение дочери выйти за него замуж. Дженнифер же просто не пригласила их на свадьбу. В 2022-м актриса родила сына и сейчас находится в ожидании пополнения.
5. Марго Робби
Знаменитая на весь мир Барби из одноименного фильма — самая что ни на есть натуральная блондинка. Марго входит в число самых высокооплачиваемых актрис, а за ее плечами более 40 работ, в том числе с самыми топовыми режиссерами Голливуда: Мартином Скорсезе и Квентином Тарантино.
Робби не скрывает, что ее эффектная внешность — работа косметологов и хирургов, и иногда провоцирует публику весьма откровенными нарядами. Эпатажное поведение не помешало ей определиться с личной жизнью. Марго восемь лет замужем за режиссером Томом Акерли, а в октябре 2024-го актриса впервые стала мамой.
6. Эмма Стоун
В это сложно поверить, но оскароносная Эмма Стоун от природы блондинка. Она не раз появлялась на ковровой дорожке с натуральным оттенком, однако большую часть времени предпочитает носить рыжий цвет. Хотя ради роли в черной комедии Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» Эмма и вовсе превратилась в жгучую брюнетку. Актриса не боится экспериментов и готова примерить любой оттенок, хотя ее сердце давно отдано рыжим локонам.
Стоун входит в число немногих звезд Голливуда, которым удалось совместить личную жизнь и блестящую карьеру. Семь лет она в отношениях со сценаристом Дэйвом МакКери. У пары маленькая дочь Луиза Джин.
7. Аманда Сайфрид
Звезда мюзикла Мамма MIA! Аманда Сайфрид пробовала себя в амплуа модели, актрисы и даже певицы. А вот с имиджем она предпочитает не экспериментировать и от природного блонда готова отказаться исключительно ради ролей. В боевике «Время», где ее партнером стал Джастин Тимберлейк, актриса появилась с медным оттенком.
Аманда много времени уделяет не только работе, но и своему внешнему виду. Сайфрид утверждает, что сохранила стройность благодаря регулярным тренировкам и правилам здорового питания. В 2017-м актриса вышла замуж за коллегу Томаса Садоски и родила дочь Нину, а спустя три года в семье родился сын Томас.
8. Скарлетт Йоханссон
Актрису не раз сравнивали с легендарной Мэрилин Монро, а созданный Вуди Алленом образ роковой собразницы это сходство подчеркнул. В детстве у Скарлетт были светлые волосы, но с возрастом они стали темнеть, тем не менее Йоханссон решила сохранить блонд. Актриса изменила ему ради роли Черной Вдовы в супергеройской серии. Причем в цвет, который носит Наташа Романофф, красотка покрасилась еще до того, как ее утвердили, чтобы уже на пробах выглядеть эффектно.
Скарлетт всегда купалась в мужском внимании. У нее было много романов и три официальных брака. Сейчас Йоханссон замужем за сценаристом Колином Жостом, с которым воспитывает сына, а также дочь от прошлых отношений.