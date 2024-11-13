Актрису не раз сравнивали с легендарной Мэрилин Монро, а созданный Вуди Алленом образ роковой собразницы это сходство подчеркнул. В детстве у Скарлетт были светлые волосы, но с возрастом они стали темнеть, тем не менее Йоханссон решила сохранить блонд. Актриса изменила ему ради роли Черной Вдовы в супергеройской серии. Причем в цвет, который носит Наташа Романофф, красотка покрасилась еще до того, как ее утвердили, чтобы уже на пробах выглядеть эффектно.



Скарлетт всегда купалась в мужском внимании. У нее было много романов и три официальных брака. Сейчас Йоханссон замужем за сценаристом Колином Жостом, с которым воспитывает сына, а также дочь от прошлых отношений.