Фильм «Огниво» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Отечественный фэнтези-фильм «Огниво» режиссера Александра Войтинского, вышедший в широкий прокат в России 24 октября, заработал более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
«Общие сборы — 1 000 091 506 рублей», — говорится в сообщении.
Фильм повествует о солдате, который случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем девочку Дашу, похищенную и заколдованную Лиходеем. Главные роли исполнили Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Ян Цапник и другие.