Фильм «Огниво» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм повествует о солдате, который случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем девочку Дашу, похищенную и заколдованную Лиходеем. Главные роли исполнили Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Ян Цапник и другие.