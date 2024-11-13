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Фильм «Огниво» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Картина вышла 24 октября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Отечественный фэнтези-фильм «Огниво» режиссера Александра Войтинского, вышедший в широкий прокат в России 24 октября, заработал более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

«Общие сборы — 1 000 091 506 рублей», — говорится в сообщении.

Фильм повествует о солдате, который случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем девочку Дашу, похищенную и заколдованную Лиходеем. Главные роли исполнили Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Ян Цапник и другие.