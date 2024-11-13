Нурлан Сабуров сыграет главную роль в новом сериале «Бедные Патрики»

Фильм «День вне зависимости» — это комедия о жизни известного актера и комика Олега, чья звездная репутация оказывается разрушена собственными пороками. Олег, за кулисами зависящий от алкоголя, вечеринок и других пагубных привычек, неожиданно оказывается героем реалити-шоу, в котором должен прожить хотя бы один день без своих зависимостей. Бывшая жена и одновременно продюсер этого шоу Настя, движимая местью за прошлые обиды, превращает его жизнь в кошмар. Однако Олег постепенно осознает глубину своих проблем и начинает борьбу за свободу и самоуважение.