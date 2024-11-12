Дэн — молодой учитель средней школы в Бруклине. Он не относится к работе формально и использует нестандартный подход, пытаясь хоть как-то пробудить в учениках интерес к истории. Но в его собственной жизни вдохновения нет совсем. Дэн — наркоман и не может выбраться из своей зависимости, в то время как мир отвечает ему равнодушием. Шанс на какие-то перемены появляется после того, как свидетельницей его помутненного состояния становится одна из учениц.