«Полу-Нельсон»
Дэн — молодой учитель средней школы в Бруклине. Он не относится к работе формально и использует нестандартный подход, пытаясь хоть как-то пробудить в учениках интерес к истории. Но в его собственной жизни вдохновения нет совсем. Дэн — наркоман и не может выбраться из своей зависимости, в то время как мир отвечает ему равнодушием. Шанс на какие-то перемены появляется после того, как свидетельницей его помутненного состояния становится одна из учениц.
«Полу-Нельсон» — густая социальная драма о надломленном человеке, без прикрас и лишнего морализаторства исследующая личностное разложение. Роль хорошего учителя и друга, но слабого и потерянного человека, неспособного бороться с зависимостью в полную силу, живущего в туманной надежде на лучшее, принесла 26-летнему Райану Гослингу его первую номинацию на «Оскар».
«В погоне за мечтой»
В одном из маленьких промозглых городков Монтаны живет старшеклассник Рой. Как и все здесь, он мечтает однажды вырваться в большую жизнь, играя в американский футбол. Но смерть отца, а затем потеря места в команде лишает его последних надежд. Все меняет встреча с загадочным Гидеоном, который создает собственную сборную из молодых людей, чтобы дать им хоть какой-то шанс на будущее.
Оригинальное название фильма «В погоне за мечтой» переводится как «Закон бойни», что подходит ему гораздо больше. Это довольно депрессивная и отрезвляющая драма об американском захолустье, путь до мечты из которого не гарантирован даже тем, кто старается изо всех сил. 21-летний Райан Гослинг, до этого уже прославившийся в «Фанатике», старательно проживает роль своего героя, обуреваемого сложными чувствами и одиночеством в борьбе со страхами — навстречу надежде, которая дает силы двигаться дальше.
«Ларс и настоящая девушка»
Ларс очень одинок, катастрофически застенчив и абсолютно убежден, что до него никому нет дела. Но однажды он находит себе идеальную спутницу жизни — красивую, приятную собеседницу, разделяющую его увлечения. Ларс знакомит Бьянку с родственниками, не замечая их удивления по поводу того, что его новая девушка — секс-кукла, заказанная в интернете. Для Ларса она — самая настоящая.
Трагикомедия «Ларс и настоящая девушка» — милое, очаровательное и очень доброе кино о сострадании, поддержке и понимании. Крайне замкнутый, ранимый Ларс, испытывающий самые чистые и глубокие чувства к кукле и в итоге преодолевающий сам себя, — пожалуй, одна их самых необычных и трогательных ролей Гослинга.
«Между нами музыка»
Молодая рок-исполнительница Фэй мечтает о большой карьере и надеется, что ее продюсер Кук, с которым у нее завязываются отношения, поможет ей пробиться к славе. Вскоре девушка знакомится с талантливым музыкантом БиВи — новым звездным проектом Кука. Между ними вспыхивает страсть, однако Фэй продолжает тайно встречаться с продюсером. В погоне за успехом и настоящей любовью каждый из героев сталкивается с соблазнами и предательствами — и все под чарующие ритмы рок-н-ролла.
Ценителям поэтического и метафизического мира, который создает Терренс Малик в своих фильмах, «Между нами музыка» вряд ли откроет новые грани его видения, но позволит с головой погрузиться в историю запутанных судеб и текучести жизни, снятую с участием звезд, эксплуатирующих свои амплуа. Так, в герое Гослинга по имени БиВи можно рассмотреть и романтичного талантливого музыканта из «Ла-Ла Ленда», и нежно-сурового героя «Места под соснами», и немногословного брутала из «Драйва». И в очередной раз поддаться обаянию этого скромного разбивателя сердец.
«Соединенные штаты Лиланда»
Лиланду Фицжеральду всего шестнадцать, и до сих пор он казался самым обычным, безобидным и тихим парнем. Но вот он совершает ужасное убийство — будто бы без особых причин и мотивов. Его семья, близкие и воспитатель школы Перл Мэдисон пытаются понять, что могло побудить мальчика из вроде бы благополучной семьи совершить такое шокирующее преступление.
Трагическая роль Лиланда — одна из самых тонких и глубоких работ молодого Гослинга, чья способность одним взглядом и неуловимой улыбкой передать печаль, отчаяние и любовь своего героя обессмертит его в «Драйве» и «Ла-Ла Ленде». «Соединенные штаты Лиланда» — пронзительная, исполненная щемящей грусти история, которая взывает к душе и сердцу, удивительным образом наполняя их теплом.