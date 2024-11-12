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Звезда «А зори здесь тихие» об опасных съемках: «Была вся в синяках»

Женя Малахова вспомнила, что ушла вся в синяках со съемок сериала
Евгения Малахова
Евгения Малахова

Звезда ремейка «А зори здесь тихие», экс-солистка группы Reflex Женя Малахова призналась, что у нее были опасные съемки сериала в Ярославле. Об этом она сообщила в интервью сайту «Страсти».

Малахова в проекте выполняла все трюки самостоятельно, поэтому ей пришлось выбираться из открытого окна, соскальзывать с рамы и висеть руками на карнизе.

«И я это делала сама, потом была вся в синяках, но получила просто колоссальное удовольствие», — поделилась артистка.

В той же беседе Малахова раскрыла, что ее жизнь сильно изменилась с рождением второго ребенка. 12 июля 2024 года артистка родила дочку, которую назвала Павлой. По словам знаменитости, у нее стало «катастрофически мало времени на себя».

«Точнее его сейчас нет вообще, потому что все то время, которое ты раньше имел, сейчас делится между двумя детьми», — поделилась певица.

Она назвала непростой вторую беременность, так как она сильно болела в тот период.