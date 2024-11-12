Брайан Остин Грин высказался о беременности своей экс-супруги Меган Фокс

Меган Фокс объявила о том, что ждет ребенка от своего возлюбленного Machine Gun Kelly. Сегодня бывший муж актрисы, Брайан Остин Грин, отреагировал на ее беременность.
По словам источника, бывший супруг знает, что Меган прекрасно воспитывает своих детей. Он пожелал здоровья ей и ее будущему малышу.
«Брайан не собирается превращать этот замечательный момент в их жизни в возможность потешить свое самолюбие. Грин в порядке и был поставлен в известность до того, как об этом узнал весь мир», — отметил инсайдер.
Кроме того, Брайан Остин Грин дал полнять, что Фокс всегда может рассчитывать на его поддержку. Однако он не собирается давать паре советы по воспитанию детей, несмотря на свой опыт.
«Актер не ожидает, что его спросят. Он будет рад за Меган и Колсона и ни в чем им не помешает», — резюмировал источник.