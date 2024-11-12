Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Брайан Остин Грин высказался о беременности своей экс-супруги Меган Фокс

Актер пожелал здоровья ей и ее будущему малышу
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Меган Фокс и Брайан Остин ГринИсточник: Legion-Media.ru

Меган Фокс объявила о том, что ждет ребенка от своего возлюбленного Machine Gun Kelly. Сегодня бывший муж актрисы, Брайан Остин Грин, отреагировал на ее беременность.

По словам источника, бывший супруг знает, что Меган прекрасно воспитывает своих детей. Он пожелал здоровья ей и ее будущему малышу.

«Брайан не собирается превращать этот замечательный момент в их жизни в возможность потешить свое самолюбие. Грин в порядке и был поставлен в известность до того, как об этом узнал весь мир», — отметил инсайдер.

Кроме того, Брайан Остин Грин дал полнять, что Фокс всегда может рассчитывать на его поддержку. Однако он не собирается давать паре советы по воспитанию детей, несмотря на свой опыт.

«Актер не ожидает, что его спросят. Он будет рад за Меган и Колсона и ни в чем им не помешает», — резюмировал источник.