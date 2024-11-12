С момента выхода последнего, 11-го, сезона американского научно-фантастического сериала «Секретные материалы» (The X-Files) от создателя Криса Картера и режиссера Роба Боумена прошло шесть лет.
На днях Дэвид Духовны, исполнивший роль Фокса Малдера, и Джиллиан Андерсон, сыгравшая Дану Скалли, встретились в зарубежном подкасте Fail Better. Знаменитости вспомнили о некоторых нюансах взаимодействия во время съемок и обсудили отношения, которые сформировались между ними за десятилетия совместной работы.
Так, Духовны отметил, что, несмотря на долгую совместную работу, они с коллегой практически не общались вне площадки.
«Наши отношения всегда были немного странными. Много лет мы работали вместе, но не особо общались за пределами съемок», — признался актер.
Он также добавил, что периодами между ним и Андерсон ощущалось «напряжение» из-за регулярно возникающих разногласий. После того, как сериал завоевал высокую популярность по всему миру, актерам стало еще сложнее справляться с накалом эмоций.
«Вдруг это стало мировым феноменом, и мы оба оказались в вихре популярности, с которым было сложно справиться. Мне тогда было тяжело осознать, кто я сам», — отметил Дэвид Духовны.
Звезды сериала о паранормальных явлениях признались, что, несмотря на тесное взаимодействие и многолетнюю совместную работу, они никогда не обсуждали личные темы.
«Я не думаю, что мы когда-либо садились и говорили: "Эй, а каким было твое детство?"» — поделился исполнитель роли Фокса Малдера.
Джиллиан Андерсон же отметила, что между ними, тем не менее, есть особое чувство близости.
«Мы не общались так тесно. И зачем было это делать? Мы были заняты. Да и между нами есть такое чувство близости, которое мы не испытываем ни к кому другому», — высказалась актриса.
Напомним, показ сериала «Секретные материалы» стартовал 10 сентября 1993 года и завершился после перерыва в несколько лет 21 марта 2018 года. За это время были сняты 218 серий. Среди основных тем картины — теории заговора и попытки раскрыть информацию о существовании внеземных цивилизаций.