Актриса Бабушкина задумалась о приеме препарата для диабетиков ради похудения

«Я, конечно, понимаю, что нужно стараться поддерживать себя в форме, но у меня такая занятость, что до спортзала дойти редко получается. Да и диеты с нашим графиком, когда ты весь день пашешь, а вечером у тебя спектакль, — штука непростая. Очень хочется после всего расслабиться и вкусно поесть… В последнее время, отовсюду слыша о том самом препарате для диабетиков, который подавляет аппетит и помогает худеть, все чаще задумываюсь, не прибегнуть ли к помощи его отечественного аналога. Но это пока так, только мысли», — поделилась артистка.