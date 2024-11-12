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Актриса Бабушкина задумалась о приеме препарата для диабетиков ради похудения

Звезда «Беспринципных» пожаловалась, что ей сложно поддерживать форму после 45 лет
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина

Актриса Кристина Бабушкина призналась в интервью Леди Mail, что ей непросто поддерживать себя в форме. По словам звезды, она задумалась о приеме «Оземпика» ради похудения.

«Я, конечно, понимаю, что нужно стараться поддерживать себя в форме, но у меня такая занятость, что до спортзала дойти редко получается. Да и диеты с нашим графиком, когда ты весь день пашешь, а вечером у тебя спектакль, — штука непростая. Очень хочется после всего расслабиться и вкусно поесть… В последнее время, отовсюду слыша о том самом препарате для диабетиков, который подавляет аппетит и помогает худеть, все чаще задумываюсь, не прибегнуть ли к помощи его отечественного аналога. Но это пока так, только мысли», — поделилась артистка.

Знаменитость отметила, что делает уколы красоты, аппаратные процедуры и массажи. По признанию Бабушкиной, она доверяет специалистам и даже не знает названий «манипуляций».

Актриса не скрывает, что у нее есть вредные привычки. Звезда «Беспринципных» любит самогонку. Бабушкина объясняла, что она родом из Сибири и привыкла к застольям с хорошей едой и выпивкой. По признанию артистки, от этого напитка у нее никогда не бывает похмелья и она легко встает на работу по утрам.

Звезда подчеркнула, что алкогольные напитки вредят здоровью. При этом, по словам Бабушкиной, постоянных вредных привычек у нее нет: она может вести здоровый образ жизни полгода, а затем вмиг отказаться от него.