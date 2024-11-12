Хэтэуэй предстала в прозрачном кружевном комбинезоне поверх нижнего белья, который подчеркнул ее изящную фигуру. Образ актриса дополнила лодочками со стразами на высокой шпильке. Звезде сделали небрежную укладку и макияж с акцентом на губы.