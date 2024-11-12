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Энн Хэтэуэй снялась в полупрозрачном комбинезоне в день своего 42-летия

Звезда фильма «Дьявол носит Prada» празднует день рождения
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй

12 ноября Энн Хэтэуэй празднует день рождения. В 2024 году голливудской знаменитости исполнилось 42 года.

В честь этого события звезда фильмов «Дьявол носит Prada», «Интерстеллар» и «Материнский инстинкт» в своем микроблоге опубликовала черно-белые фото в смелом образе.

Хэтэуэй предстала в прозрачном кружевном комбинезоне поверх нижнего белья, который подчеркнул ее изящную фигуру. Образ актриса дополнила лодочками со стразами на высокой шпильке. Звезде сделали небрежную укладку и макияж с акцентом на губы. 

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй

«Скорпион в сезон скорпиона», — лаконично написала звезда под снимком, намекая на свой знак зодиака.

Поклонники пришли в восторг от такого смелого образа и осыпали знаменитость комплиментами.

«У меня просто выпала челюсть», «Снимаю шляпу перед твоей красотой, ты непревзойденна!», «Богиня скорпионов», «Потрясающая», «Дива!» — написали подписчики в комментариях звезды в соцсети.

Напомним, Энн Хэтэуэй замужем за дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. Супруги воспитывают двоих сыновей — Джонатана и Джека.