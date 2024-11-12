Финальный сезон «Сверхъестественного» стал завершающей главой эпической саги про братьев Винчестеров. Дин, Сэм, Кастиэль и Джек объединяются в последний раз, чтобы бросить вызов самому Творцу, который оказывается не таким уж доброжелательным. Для него все герои — марионетки, часть масштабной игры. На этот раз Чак (Бог) намеревается уничтожить все сущее, чтобы создать все сначала. Братья понимают, что единственной надеждой на спасение становится Джек. Кульминация наступает, когда Джек поглощает силу Чака и фактически становится новым Богом. Тот же превращается в смертного и вынужден жить среди тех, кого когда-то сотворил.