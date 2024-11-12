На протяжении 15 сезонов Сэм и Дин Винчестеры боролись с силами зла, сталкивались с древними пророчествами и путешествовали по различным измерениям, пытаясь спасти мир, каждый уголок которого имел мистическое значение. Сериал по праву закрепил за персонажами статус культовых героев.
Завершение эпохального сериала The CW не только подвело итог грандиозной истории, но и оставило глубокий след в сердцах поклонников, подарив им трогательные моменты для ностальгии. Но что если прощаться с любимыми героями рано? О возможном продолжении и о том, что было в предыдущих сезонах сериала, расскажем в статье. Как сложилась судьба героев «Сверхъестественного», вы тоже узнаете далее.
Что ждать от продолжения «Сверхъестественного»
Хотя официальных новостей о продолжении сериала «Сверхъестественное» не поступало, надежды фанатов на продолжение подкрепляются многочисленными интервью и комментариями актеров. Сыгравшие братьев Винчестеров Джаред Падалеки и Дженсен Эклс неоднократно выражали свой интерес к грядущему проекту, подчеркивая, что готовы вернуться к своим ролям, только если новый сезон станет для них делом по любви, а не просто коммерческим ходом.
В 2023 году слухи о возможном продолжении сериала усилились после закрытия спин-оффа «Винчестеры», что спровоцировало обсуждения о 16-м сезоне или потенциальном мини-сериале. Эклс подтвердил, что переговоры действительно ведутся, однако каких-либо окончательных решений пока нет.
На данный момент актеры обсуждают формат и концепцию возвращения. В недавнем подкасте Падалеки намекнул, что съемки проекта могут начаться уже в 2025 году, поэтому релиз будет не ранее 2026 года. Однако ввиду изменений, происходящих в стратегии The CW, будущее вселенной «Сверхъестественного» все еще остается неопределенным.
Чем закончился 15-й сезон сериала «Сверхъестественное»
Финальный сезон «Сверхъестественного» стал завершающей главой эпической саги про братьев Винчестеров. Дин, Сэм, Кастиэль и Джек объединяются в последний раз, чтобы бросить вызов самому Творцу, который оказывается не таким уж доброжелательным. Для него все герои — марионетки, часть масштабной игры. На этот раз Чак (Бог) намеревается уничтожить все сущее, чтобы создать все сначала. Братья понимают, что единственной надеждой на спасение становится Джек. Кульминация наступает, когда Джек поглощает силу Чака и фактически становится новым Богом. Тот же превращается в смертного и вынужден жить среди тех, кого когда-то сотворил.
В последней серии братья возвращаются к привычной жизни охотников за нечистью. В ходе одной из стычек с вампирами Дин оказывается смертельно ранен. Он умирает на руках у Сэма и просит того продолжать жить дальше. Сэм, полный решимости следовать заветам брата, находит свое счастье в семье. Он умирает в глубокой старости, чтобы воссоединиться с братом на небесах.
Что было в прошлых сезонах «Сверхъестественного»
1-й сезон
История начинается с исчезновения Джона Винчестера, отца Дина и Сэма, который с детства обучал сыновей охоте на сверхъестественных существ. После смерти своей девушки Джессики Сэм, студент Стэнфорда, вынужден вернуться к прежней деятельности. Вместе с Дином он начинает путешествие по стране, чтобы найти отца и разгадать тайны, связанные с таинственной смертью их матери, убитой, когда братья были еще детьми, демоном Азазелем. В конце сезона Дин и Сэм находят отца, но Азазель все еще остается их главной угрозой.
2-й сезон
Во втором сезоне братья продолжают охоту на Азазеля. Джон Винчестер жертвует своей жизнью, чтобы спасти Дина, и теперь братья сами вынуждены бороться с Азазелем и его армией. Сэм узнает о своих сверхъестественных способностях, полученных, когда Азазель дал ему своей демонической крови. В финале братья одерживают над демоном победу, но за это приходится платить высокую цену: открываются врата ада, и мир наполняется сотнями бесов.
3-й сезон
Чтобы спасти Сэма, Дин заключает сделку с демоном, и теперь его душа обречена на вечные мучения в аду. Братья сталкиваются с новой угрозой в лице демоницы Лилит, стремящейся поработить мир. Время Дина на исходе, и никакие попытки спастись не приносят результата. В финале сезона он погибает и попадает в преисподнюю.
4-й сезон
В начале четвертого сезона появляется ангел Кастиэль, который вытаскивает Дина из адского пекла и предупреждает о приближении апокалипсиса. Но выясняется, что ангелы преследуют собственные цели. Пока Сэм обучается противостоять Лилит, приближается конец света. Братья узнают, что их действия привели к освобождению Люцифера.
5-й сезон
Теперь их цель — остановить апокалипсис и победить Люцифера. Архангел Михаил и Люцифер стремятся вселиться в тела Дина и Сэма, использовав их как свои сосуды для своего финального противостояния. Однако братья отказываются следовать предназначению и пытаются предотвратить судьбоносную схватку. В конце концов Сэм соглашается стать сосудом для Люцифера, чтобы заманить его обратно в ад.
6-й сезон
Сэму удается выбраться из ада, но его душа все еще в заточении. Братья вновь объединяются, чтобы вернуться к охоте на нечисть. В этом сезоне Винчестеры сталкиваются со множеством монстров и новой угрозой в лице демона Кроули, короля преисподней. Дин пытается вернуть душу брата — это становится одним из главных сюжетных элементов сезона.
7-й сезон
Кастиэль выпускает на свободу левиафанов — древних чудовищ, которые намерены захватить мир людей, сея хаос и разрушения. Эти существа могущественнее демонов и ангелов и практически неуязвимы. Братья пытаются остановить их с помощью древнего артефакта и находят союзников в лице других охотников и ведьм. Все вместе побеждают главного левиафана — Дика Романа, но Дин и Кастиэль попадают в чистилище, откуда им предстоит найти путь назад.
8-й сезон
Восьмой сезон сосредоточен на поиске скрижалей — артефактов, которые содержат магические заклинания и могут помочь закрыть врата ада, навсегда избавив мир от демонов. Дину удается выбраться из чистилища вместе с вампиром Бенни. Сэм берет на себя выполнение трех испытаний, которые должны запечатать врата, но из-за ритуалов с ним начинает происходить нечто необъяснимое. Сезон заканчивается падением тысячи ангелов с небес.
9-й сезон
Дин идет на отчаянный шаг, позволяя ангелу Гадриэлю вселиться в тело Сэма, чтобы спасти ему жизнь. Однако Гадриэль предает их, и братьям приходится бороться с последствиями. Кастиэль лишается ангельских сил, а изгнанные ангелы устраивают войну на Земле. Главной угрозой становится могущественная демоница Абаддон. Для победы над ней Дин получает метку Каина, которая наделяет его невероятной силой, но с каждым днем поглощает его разум. В финале сезона Дин погибает, но Кроули воскрешает его, и Дин возвращается к жизни как демон.
10-й сезон
Сэм отчаянно ищет способ избавить брата от метки, в то время как Кастиэль сталкивается с новыми испытаниями в мире ангелов, а ведьма Ровена, мать Кроули, пытается захватить власть в мире магии, став дополнительной угрозой для братьев. В конечном счете им удается спасти Дина, но заклятье, которое убрало печать, высвободило и древнее зло — воплощение Тьмы, Амару.
11-й сезон
Герои выясняют, что Амара — сестра Бога, и стремится разрушить все, что он создал, вернув мир в первозданный хаос. Дин и Сэм понимают, что их сил недостаточно, и обращаются за помощью к союзникам — Кастиэлю и демону Кроули. Неожиданно раскрывается личность Бога — им оказывается Чак, писатель книг о приключениях братьев Винчестеров. Вместе им предстоит решить, как предотвратить конец света и остановить Тьму.
12-й сезон
В этом сезоне братья Винчестеры противостоят британскому отделению Хранителей знаний. Они хотят установить строгий контроль над охотниками, навязывая свои методы. Бог возвращает на Землю Мэри Винчестер, мать братьев, что становится не только поводом для радости, но и источником новых эмоциональных испытаний. В это время Люцифер ожидает рождения своего наследника — могущественного нефилима по имени Джек, способного изменить баланс сил в мире.
13-й сезон
После того, как Винчестеры запирают Люцифера в альтернативной реальности, они становятся опекунами Джека. Они показывают юноше земную жизнь и учат его охотиться на монстров. Сын дьявола считает себя частью новой семьи, но не может противостоять разрушительной силе, которая скрывается в нем. Поэтому из-за дьявольской натуры персонажа периодически происходят беды, из-за одной такой Джек убегает. На его поиски отправляется открывший портал Люцифер.
Первыми Джека находят братья, но в этот момент герои перемещаются в разные миры. В конечном счете Дин и Сэм встречаются с Джеком и спасают Мэри.
14-й сезон
Дин становится сосудом для Михаила из альтернативной вселенной, что приводит к ужасным последствиям для всех. Стремясь покорить мир, архангел пытается использовать Дина для создания армии монстров, но Сэм и Кастиэль, которым помогает Джек, останавливают его. Однако силы нефилима выходят из-под контроля, и в финале сезона он случайно убивает Мэри Винчестер.
Герои и актеры сериала «Сверхъестественное»
Выделили костяк персонажей, о которых хотим рассказать. Кто такой Сэм, Дин, Кас, Джек, Чак, Кроули и Люцифер, узнаете в последующих главах.
Дин Винчестер — Дженсен Эклс
Дин — храбрый охотник на нечисть, мастер саркастических подколок и, конечно же, фанат хорошего рока и бургеров. Еще в детстве он взял на себя роль защитника своего младшего брата, поэтому превратился в грозу демонов и чудовищ, хотя в глубине души остается все таким же преданным и чутким. Персонаж сочетает в себе одновременно силу и уязвимость, заставляя зрителя сопереживать ему еще больше.
Образ Дина воплотил Дженсен Эклс, до этого участвовавший в сериале «Тайны Смолвиля». За свою игру Эклс получил не только массу поклонников, но и признание критиков. Дженсен был настолько увлечен проектом, что даже срежиссировал несколько серий и для финала сериала написал песню Sounds of Someday. В 2022 году актер сыграл Солдатика — одного из самых ярких персонажей в другом проекте Эрика Крипке, сериале «Пацаны». Стоит отметить, что это не единственная роль Дженсена в проекте про супергероев: он озвучил Бэтмена в анимационных фильмах «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» (2021) и «Легион супергероев» (2023).
Сэм Винчестер — Джаред Падалеки
Сэм, в отличие от старшего брата, всегда тяготел к академической карьере и мечтал о спокойной жизни. Но роковая судьба охотника на демонов не оставила ему выбора. Незаурядный интеллект и проницательность делают его самым рациональным членом семьи. Оказавшись в мире сверхъестественного, Сэм быстро превращается в умелого и непреклонного воина. Для победы над противниками герой постигает тайные знания и изучает магические ритуалы.
Сэма Винчестера сыграл Джаред Падалеки, известный по сериалу «Девочки Гилмор». В 2021-м он исполнил главную роль в сериале «Уокер», а уже в 2026 году ожидается его появление в 5-м сезоне сериала «Пацаны».
Кастиэль — Миша Коллинз
Ангел с самым «земным» характером, Кастиэль получил любовь фанатов с первого появления на экране. Кас отличается непривычным для ангелов интересом к смертным: он симпатизирует человечеству и часто нарушает правила ради спасения людей. Его стремление помочь братьям Винчестерам постепенно перерастает в крепкую дружбу — герой становится Дину и Сэму чуть ли не третьим братом. Он обладает могучей силой, но больше всего ценит возможность защищать тех, кого считает близкими.
Роль ангела исполнил американский актер Миша Коллинз. Примечательно, что многие сцены с участием Коллинза — импровизация. Она наделила Каса той очаровательной неуклюжестью, за которую фанаты полюбили героя. Помимо актерской деятельности, Миша является общественным активистом и регулярно участвует в благотворительных инициативах, что только усиливает симпатии поклонников.
Кроули — Марк Шеппард
Один из самых неоднозначных и колоритных персонажей сериала. Кроули — демон, мастер красноречия, обладает острым умом, невероятной харизмой и чувством юмора. Язвительные комментарии и своеобразное обаяние героя сделали его одним из главных любимцев среди фанатов шоу. Хоть Кроули и демон, он часто помогает Винчестерам, исходя из своих интересов. Король ада производит настолько яркое впечатление, что представить «Сверхъестественное» без его уникального шарма попросту невозможно.
Марк Шеппард отлично показал хитрую и расчетливую натуру демона перекрестков. Британский актер часто предстает на телеэкранах в роли антагонистов. Среди прочих известных проектов с участием Шеппарда: «Зачарованные», «Светлячок», «Доктор Кто», «Роковой патруль».
Прошлой зимой актера госпитализировали с несколькими инфарктами. К счастью, Шеппарда удалось реанимировать, и он быстро пошел на поправку. В поддержку актера в соцсетях высказался его коллега по сериалу Миша Коллинз.
Люцифер — Марк Пеллегрино
На протяжении многих сезонов Люцифер выступает в роли главного антагониста. Он падший ангел, который не просто злой, но и жутко харизматичный. Змей-искуситель ловко подкупает людей, внушая им свою волю. Его характерные черты — ироничный тон, обманчивая доброжелательность и зловещая мудрость, за которую фанаты его ненавидят и обожают.
Марк Пеллегрино настолько реалистично изобразил Люцифера, что закрепил за собой статус одного из самых запоминающихся сериальных злодеев. Сам Пеллегрино признавался, что ему нравится исследовать психологические нюансы зла. Благодаря его живому исполнению Люцифер предстает не просто врагом, но почти трагическим персонажем, которому приходится вести собственную войну.
Джек Клайн — Александр Кэлверт
Полудемон-полуангел, нефилим, рожденный от Люцифера и смертной женщины. В сериале Джек воплощает надежду на перемены в мире, раздираемом вечной борьбой небес и преисподней. Поначалу из-за своего происхождения он становится объектом опасений братьев, но со временем душевная чистота и стремление к добру делают Джека союзником и верным другом Дина и Сэма. Несмотря на свое истинное предназначение, он хочет обрести свое место в мире.
Канадский актер Александр Кэлверт наделил Джека особой мягкостью и очарованием. Молодой артист быстро влился в основной каст и сумел показать глубину своего персонажа: Джек становится не только ключевым героем сериала, но и главным символом надежды героев на спасение.
Чак (Бог) — Роб Бенедикт
Сначала Чак предстает зрителю простым писателем, однако позже выясняется, что он альтер эго Бога. Чак был не просто летописцем истории братьев Винчестеров, а буквально создателем и автором всех злоключений героев и их самих. Его образ объединяет в себе могущество и иррациональность, мысли Чака всегда находится за пределами понимания, а его решения спонтанны и подчас непредсказуемы.
Роль Чака сыграл Роб Бенедикт. В 2024 году американский актер успел засветиться в 4-м сезоне сериала «Пацаны». А в 2021-м появился в другом телехите The CW — «Люцифер». Бенедикт известен публике и как музыкант: он поет в инди-группе Louden Swain.