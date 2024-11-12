Лунгин приступил к съемкам документального фильма про Мамонова

Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино, сыграл в фильмах «Игла» (1988 год), «Такси-блюз» (1990 год), «Нога» (1991 год), «Время печали еще не пришло» (1995 год), «Царь» (2009 год), «Игла Remix» (2010 год) и других. Он сыграл и в нескольких картинах Лунгина. В частности, драма «Остров» (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями «Золотой орел» и «Ника» в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа».