Лунгин приступил к съемкам документального фильма про Мамонова

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Съемки документального фильма про основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова стартовали и будут длиться около года. Об этом сообщил ТАСС кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин.
«Идет работа, на год примерно, — ответил он на вопрос о том, запущен ли процесс съемок. — Могу сказать, что встречаюсь с теми людьми, с музыкантами, с которыми он (Мамонов — прим. ТАСС) начинал играть».
Мамонов известен, в первую очередь, как рок-музыкант: в 1982 году он основал рок-группу «Звуки Му», также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название «Совершенно новые Звуки Му».
Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино, сыграл в фильмах «Игла» (1988 год), «Такси-блюз» (1990 год), «Нога» (1991 год), «Время печали еще не пришло» (1995 год), «Царь» (2009 год), «Игла Remix» (2010 год) и других. Он сыграл и в нескольких картинах Лунгина. В частности, драма «Остров» (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями «Золотой орел» и «Ника» в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа».
С большим успехом шли спектакли Мамонова «Лысый брюнет», «Есть ли жизнь на Марсе», «Шоколадный Пушкин» и другие. Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет.