Тимоти Шаламе выучил 30 песен Боба Дилана во время подготовки к байопику

Актер Тимоти Шаламе признался, что в рамках подготовки к биографическому фильму «Совершенный незнакомец» ему пришлось выучить 30 песен Боба Дилана. Премьера байопика в США состоится в конце декабря.
По словам актера, тот факт, что он сам исполнил песни в картине, придал ему уверенности на съемочной площадке: «Это был самый уникальный вызов, с которым я когда-либо сталкивался».
Чтобы лучше влиться в роль Боба Дилана, Тимоти Шаламе также брал уроки по диалекту, игре на губной гармошке и движениям. Об этом он рассказал в интервью на Apple Music 1.
Ранее был раскрыт рекордный бюджет нового фильма с Тимоти Шаламе.