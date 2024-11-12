Шварценеггер страдает от ужасных болей из-за последствий бодибилдинга

77-летний Арнольд Шварценеггер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, связанными с его прошлой карьерой в бодибилдинге. По информации Radar Online, теперь он заменил интенсивные тренировки на физиотерапию, чтобы поддерживать форму, так как ранее его кости и мышцы не раз пострадали от травм.
Источник сообщил, что Шварценеггер стал менее подвижным и продолжает страдать от болей. За последние два года он перенес более пяти операций, включая замену тазобедренного сустава и установку кардиостимулятора.
«Он нанес своему телу огромный ущерб, что привело к многочисленным травмам. Боли и недуги сохраняются и по сей день. Он стал гораздо менее подвижным, чем раньше», — поделился инсайдер.
В марте Шварценеггер показал фото с кардиостимулятором, пообещав вскоре вернуться к съемкам.
Накануне стало известно, что у актера родился внук Форд.