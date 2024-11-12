Шварценеггер страдает от ужасных болей из-за последствий бодибилдинга

77-летний Арнольд Шварценеггер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, связанными с его прошлой карьерой в бодибилдинге. По информации Radar Online, теперь он заменил интенсивные тренировки на физиотерапию, чтобы поддерживать форму, так как ранее его кости и мышцы не раз пострадали от травм.