Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Шварценеггер страдает от ужасных болей из-за последствий бодибилдинга

По словам инсайдера, актер нанес своему телу «огромный ущерб»
Арнольд Шварценеггер
Арнольд ШварценеггерИсточник: Rex / Fotodom.ru

77-летний Арнольд Шварценеггер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, связанными с его прошлой карьерой в бодибилдинге. По информации Radar Online, теперь он заменил интенсивные тренировки на физиотерапию, чтобы поддерживать форму, так как ранее его кости и мышцы не раз пострадали от травм. 

Источник сообщил, что Шварценеггер стал менее подвижным и продолжает страдать от болей. За последние два года он перенес более пяти операций, включая замену тазобедренного сустава и установку кардиостимулятора. 

«Он нанес своему телу огромный ущерб, что привело к многочисленным травмам. Боли и недуги сохраняются и по сей день. Он стал гораздо менее подвижным, чем раньше», — поделился инсайдер.

В марте Шварценеггер показал фото с кардиостимулятором, пообещав вскоре вернуться к съемкам.

Накануне стало известно, что у актера родился внук Форд.