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Оскароносный актер может сыграть Дамблдора в новом «Гарри Поттере»

Обладатель «Оскара» за лучшую роль второго плана в фильме «Шпионский мост» Марк Райлэнс претендует на главную роль в сериале о Гарри Поттере
Марк Райлэнс
Марк РайлэнсИсточник: Rex / Fotodom.ru

Марк Райлэнс, обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Шпионский мост», с большой долей вероятности получит роль Альбуса Дамблдора в новой экранизации «Гарри Поттера». Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, кандидатура еще не утверждена HBO, который занимается созданием сериала, однако продюсеры на данный момент остановили свой выбор на Райлэнсе. Представители актера комментировать новость отказались, зато сотрудники студии отреагировали на запрос издания.

«Понимаем, что такой громкий проект вызовет много слухов, но пока мы находимся на этапе подготовки к производству, так что будем подтверждать договоренности только по мере их достижения», — сообщили источники.

Ранее стало известно, что нового Гарри Поттера студия выберет путем открытого кастинга, куда допускаются все желающие, вне зависимости от пола, расы и других особенностей.