Кинофестиваль «Зимний» покажет посвященную 100-летию «Мосфильма» программу

Среди них «Как смотреть авторское кино», где известные российские специалисты проведут показы и обсуждения образцов фестивального кино. Зрителям покажут фильмы московской кинематографической школы, которые были созданы в 80-е годы прошлого века на «Мосфильме», а именно — «Из жизни отдыхающих» Николая Губенко, «Асса» Сергея Соловьева, «Послесловие» Марлена Хуциева и другие. Картины представят российский продюсер и киновед Андрей Апостолов, а также журналист и телеведущий Александр Казакевич.