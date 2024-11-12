Кинофестиваль «Зимний» покажет посвященную 100-летию «Мосфильма» программу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Фестиваль авторского кино «Зимний» представит специальную внеконкурсную программу, которая посвящена 100-летию киностудии «Мосфильм». Показы пройдут с 30 ноября по 7 декабря в кинотеатре «Иллюзион», сообщили ТАСС в пресс-службе киносмотра.
«Оставаясь верным ежегодной традиции, кинофестиваль “Зимний” представляет специальную серию внеконкурсных кинопоказов, посвященную 100-летнему юбилею “Мосфильма” — главной киностудии России, где были сняты самые знаменитые отечественные фильмы, вошедшие в золотой фонд мирового кинематографа. Зрители увидят две абсолютно разные, но очень яркие и запоминающиеся программы», — сказано в сообщении.
Среди них «Как смотреть авторское кино», где известные российские специалисты проведут показы и обсуждения образцов фестивального кино. Зрителям покажут фильмы московской кинематографической школы, которые были созданы в 80-е годы прошлого века на «Мосфильме», а именно — «Из жизни отдыхающих» Николая Губенко, «Асса» Сергея Соловьева, «Послесловие» Марлена Хуциева и другие. Картины представят российский продюсер и киновед Андрей Апостолов, а также журналист и телеведущий Александр Казакевич.
В рамках юбилейной программы гости и участники кинофестиваля также увидят специальный тематический цикл «Шедевры батального кино», который познакомит аудиторию с образцами отечественного кино о войне со съемками битв и сражений. На большом экране будут показаны картины «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, вторая часть киноэпопеи «Освобождение» («Прорыв») Юрия Озерова и «Горячий снег» Гавриила Егиазарова. Фильм «Ватерлоо» представит помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Показы пройдут с 30 ноября по 7 декабря в кинотеатре «Иллюзион», вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте смотра. Кинофестиваль авторского кино «Зимний» проводится в целях укрепления престижа отечественного кино, популяризации его авторского сегмента, ознакомления зрителей с итогами киносезона, а также содействия развитию кинодистрибуции авторского кино России.
ТАСС — генеральный информационный партнер кинофестиваля.