События в военной драме происходят весной 1945-го. До победы осталось совсем немного, но на пути стоит неприступный Кенигсберг, который может взять только группа диверсантов. К своим ролям вернулись Алексей Бобриков (Кирилл Плетнев) и Леонид Филатов (Алексей Бардуков). Организовать тот самый идеальный штурм им помогает командир — капитан Калтыгин, которого в нулевые сыграл Владислав Галкин. Актер скончался в 2010 году, но его персонаж смог появиться в мини-сериале «Диверсант. Идеальный штурм» с помощью дипфейка.