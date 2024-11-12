В России технологию дипфейка начали применять относительно недавно. В 2025 году начнутся съемки нового сериала о Штирлице, где персонажа Вячеслава Тихонова воссоздадут с помощью искусственного интеллекта. Оказалось, среди российских актеров не нашлось замены легенде культового фильма «Семнадцать мгновений весны». Правда, дочь Тихонова Анна свое разрешение на использование образа отца еще не давала.
Пока что предлагаем вам оценить Штирлица, которого для Кино Mail создала нейросеть. По сюжету герой книг Юлиана Семенова оказывается в Испании и Южной Америке. Действие происходит в конце 40-х. Как истинный разведчик Максим Исаев здесь совершенно неузнаваем. А на втором изображении советский шпион, как нам показалось, чем-то похож на Колина Фаррелла.
А теперь расскажем об отечественных персонажах, над которыми поработал ИИ и которые уже увидели свет.
1. Леонид Кубасов — Александр Робак, «Эпидемия»
В центре сюжета сериала про постапокалипсис — москвич Сергей (Кирилл Кяро), его нынешняя и бывшая жены, дети и соседи, которые пытаются выжить в условиях эпидемии, охватившей столицу. Ради шанса на спасение им всем приходится забыть давние обиды.
Во втором сезоне «Эпидемии» к героям примыкают новые выжившие, и обстановка снова накаляется. В одном из эпизодов герой Александра Робака вспоминает события своей жизни в середине 90-х, поэтому, чтобы показать «молодого» Леню, режиссеру Дмитрию Тюрину пришлось применить дипфейк. Создатели эффекта просмотрели десятки фото и видео Александра в молодости, а затем с помощью нейросети и дублера воссоздали его мимику.
2. Глеб Барнашов — Павел Майков, «Контакт»
Экс-сотрудник правоохранительных органов Глеб Барнашов (Павел Майков) переживает непростой период: от него ушла жена, и единственное его утешение — алкоголь. В итоге и карьера героя пошла под откос: Глеба переводят из отдела убийств в подразделение, занимающееся делами несовершеннолетних. Для Барнашова это становится настоящим испытанием, ведь он не может найти контакт даже с собственной дочерью-подростком Юлей (Ирина Паутова).
По сюжету для начала Барнашов пытается подружиться с дочерью в соцсетях, он мыслями погружается в воспоминания о своей юности, которую нам и показывают. Внешность героя «Контакта» изменили с помощью нейросети, а за основу взяли роли Павла 20-летней давности. Актер отказался от дублера и сыграл свою роль сам.
3. Григорий Калтыгин — Владислав Галкин, «Диверсант. Идеальный штурм»
События в военной драме происходят весной 1945-го. До победы осталось совсем немного, но на пути стоит неприступный Кенигсберг, который может взять только группа диверсантов. К своим ролям вернулись Алексей Бобриков (Кирилл Плетнев) и Леонид Филатов (Алексей Бардуков). Организовать тот самый идеальный штурм им помогает командир — капитан Калтыгин, которого в нулевые сыграл Владислав Галкин. Актер скончался в 2010 году, но его персонаж смог появиться в мини-сериале «Диверсант. Идеальный штурм» с помощью дипфейка.
Над цифровой копией Галкина работали около четырех месяцев, а кастинг на роль дублера прошли более ста человек. В итоге маску, созданную нейросетью, примерил Георгий Неусыпов. Отец Владислава отказался смотреть сериал. По мнению Бориса Галкина, графика не может полностью воссоздать живого человека. Зрители тоже были разочарованы продолжением проекта. Искусственный Калтыгин почти не двигался и отпускал короткие фразы, что было совершенно не похоже на этого персонажа из прошлых частей «Диверсанта».
4. Юрий Никулин, «Манюня: Приключения в Москве»
Фильм Дениса Гуляра «Манюня: Приключения в Москве» о приключениях рыжеволосой Манюни (Екатерина Темнова), ее подруг Наринэ и Карины, а также невероятной Ба (Джульетта Степанян). Вся компания отправляется в столицу на встречу с другом молодости Ба Григорием Савельичем (Евгений Петросян). Гостеприимный хозяин оказывается шпионом — к такому выводу приходят девочки. В поисках доказательств они оказываются в цирке на Цветном и натыкаются на Юрия Никулина.
Создание образа легендарного артиста стало возможным благодаря использованию технологий искусственного интеллекта. Разрешение на этот эксперимент дали близкие Юрия Никулина — сын Максим и внук Юрий. Однако реакция публики на данное нововведение оказалась отрицательной. Многие выразили свое неодобрение, призывая уважать память легенд кино и воздержаться от использования их изображений в фильмах и сериалах.
5. Жорж Милославский — Леонид Куравлев, «Иван Васильевич меняет профессию»
Технология дипфейка применяется не только в кино, но и в рекламе. В целой серии роликов, рассказывающих об услугах известного банка героем стал персонаж из легендарной комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — мошенник Жорж Милославский, который по сюжету переносится в наши дни. Персонажа Леонида Куравлева воссоздали с помощью искусственного интеллекта. Правда, имя актера, на которого примерялась маска звезды советского кино, не разглашается.
Известно, что Куравлев лично дал добро на съемки рекламы. Правда, озвучивать персонажа не стал, поэтому голос тоже создали при помощи синтеза. Для того, чтобы в ролике прозвучала фраза: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе», специалисты обработали около четырех минут разнообразной речи артиста из разных фильмов. Леонид Куравлев, напомним, скончался 30 января 2022 года в возрасте 85 лет, незадолго до этого его госпитализировали с диагнозом вирусная пневмония.