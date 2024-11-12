Российская актриса столкнулась с харассментом в США

Гладченко отказалась от предложения, поскольку не готова переступать через свои принципы ради успешности. Она отметила, что на многое готова ради роли, но никогда не станет делать подобное, чтобы продвинуться. Также артистка отказывается делать в кадре все «противное» — например, есть невкусные продукты.