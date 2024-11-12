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В Сети появились пригласительные на закрытую вечеринку ДиКаприо

Жителям Нью-Йорка прислали приглашения на закрытую вечеринку актера
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Некоторым жителям Нью-Йорка пришли электронные письма с приглашениями на закрытую вечеринку, посвященную дню рождения актера Леонардо ДиКаприо. Такие публикации появились в соцсети.

Согласно опубликованным скриншотам, билет на якобы вечеринку с участием суперзвезд стоит 5,5 тысячи долларов (около 500 тысяч рублей). За эту стоимость гости смогут провести вечер на двух эксклюзивных мероприятиях в компании не только самого актера, но и других знаменитостей: предпринимателя Джеффа Безоса, певицы Бейонсе и рэпера Jay Z, а также рок-музыканта Мика Джаггера и других звезд.

Отмечается, что количество билетов строго ограниченно, а подробности самого шоу, которое ждет гостей вечеринки, не сообщаются. Западные журналисты выдвинули версию, что такая рассылка может быть пранком тех, кто выступает против рэпера P.Diddy и его страшных оргий, одним из гостей которых был, по мнению инсайдеров, ДиКаприо.

Ранее стало известно об «отталкивающем» хобби Леонардо ДиКаприо.