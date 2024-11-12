В Сети появились пригласительные на закрытую вечеринку ДиКаприо

Согласно опубликованным скриншотам, билет на якобы вечеринку с участием суперзвезд стоит 5,5 тысячи долларов (около 500 тысяч рублей). За эту стоимость гости смогут провести вечер на двух эксклюзивных мероприятиях в компании не только самого актера, но и других знаменитостей: предпринимателя Джеффа Безоса, певицы Бейонсе и рэпера Jay Z, а также рок-музыканта Мика Джаггера и других звезд.